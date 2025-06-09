В СНТ под Самарой нашли тело мужчины в колодце

В понедельник, 9 июня, в Красноярском районе нашли труп мужчины. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Тело 72-летнего мужчины нашли в колодце в СНТ "Зеленая роща". К спасателям обратились родственники погибшего.
Глубина колодца составляла 4 м, из них 2 м были затоплены водой. С помощью альпинистского и водолазного снаряжения труп подняли. Затем его передали правоохранителям.
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