Госпитализирован водитель ВАЗа, протаранивший Land Rover в Самаре

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Во вторник, 15 июля, в 20:30 49-летний водитель ВАЗ-2109 возле дома № 140 по ул. Ново-Садовой допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Land Rover.

Фото: ГУ МВД по Самарской области