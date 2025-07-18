В Сызрани пьяный подросток на мотоцикле врезался в Lada Kalina, пострадали двое детей

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В четверг, 17 июля, в Сызрани в 19:40 на ул. Волжской у дома № 1 16-летний водитель мотоцикла СТС-250 не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области