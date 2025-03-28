В питомниках Самарской области подготовили более 5 млн сеянцев лесных растений

Всего на территории региона 17 питомников, которые обеспечивают Самарскую область "зеленым богатством". Сейчас начинается выкопка сеянцев-двухлеток для посадок на весенний сезон. А чтобы они сохранились до этого времени, корни обмакивают в глиняную болтушку и закладывают на хранение в заранее приготовленные снеговые кучи. В таких природных холодильниках они смогут безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки в лес.

Первые выкопки уже идут на самом большом лесном питомнике региона — Федоровском. Его территория — больше 35 га. Специалисты работают здесь и вручную, и с помощью техники.

"Сеянцы мы бережно растим 2 года — от семян до стандартного посадочного материала. Для этого у нас есть вся необходимая лесокультурная техника, оборудование. У нас есть и специальный резервуар объемом 800 кубов: вода в него поступает из скважины, нагревается и подается на полив. Этой весной планируем отпустить более 650 тысяч сеянцев сосны, 100 тысяч — березы, 16 тысяч — дуба. Примерно такой же объем отпустим и в осенний сезон", — рассказывает замруководителя Ставропольского управления "Самаралеса" Ольга Бугрова.

Посадочный материал предназначен для лесовосстановления региона по национальному проекту "Экологическое благополучие". Всего в этом году 17 питомников региона выпустят более 5 млн сеянцев: из этого объема получится высадить 850 га будущих деревьев и дополнить ранее созданные лесные культуры на площадки более 1 тысячи га.

Напомним, ранее в этом году губернатор Вячеслав Федорищев передал представителям государственных учреждений "Самарские лесничества" и "Самаралес" 62 единицы новой лесопатрульной, лесопожарной и лесохозяйственной техники. Регион получил 35 лесопатрульных машин, 10 тракторов, 3 тягача, 2 малых лесопатрульных комплекса, 12 автомобилей УАЗ.