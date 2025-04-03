В Большечерниговском районе снова распахали памятник природы

В Большечерниговском районе выявлена распашка в границах памятника природы регионального значения "Участок типчаково-ковыльной целинной степи". Площадь поврежденной поверхности составила 70 гектаров.

По данным исследовательской лаборатории природоохранной биологии "Экотон", сельскохозяйственные работы на территории памятника шли в начале декабря 2024 года. В администрации Большечерниговского района не смогли подтвердить факт распашки, так как еще не выезжали на место.

По данным ЕГРН, поврежденный участок земли оформлен в частную собственность в январе 2025 г. и находится в аренде ООО "Апекс". По данным ИАС Seldon.Basis, компания создана в 2019 г., место регистрации - Большая Черниговка. Организация занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредителем предприятия является Дмитрий Птицын. Управляющим "Апексом" выступает Антон Лисицинский. Он также возглавляет ООО "Фоксагро", которому принадлежит ООО "Скампавея агро". Последнее возглавляет Игорь Скрипкин. По неофициальной информации, распашка полей якобы идет по его инициативе.

Распаханный участок памятника природы

Материалы о нарушении переданы в управление государственного экологического надзора минприроды Самарской области.

Напомним, в 2024 г. стало известно о распашке степи в границах урочища Мулин Дол. Работы проводили с использованием сельхозтехники ООО "Иргиз". В феврале 2025 г. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура сообщала Волга Ньюс, что министерство природных ресурсов и экологии Самарской области с привлечением научного сообщества ведет работу по установлению факта причинения ущерба объектам охраны окружающей среды Мулина Дола.

"После расчета ущерба прокуратурой будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - добавили в надзорном органе.