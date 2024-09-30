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Экология Общество

В Самарской области распахали ценный памятник природы

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большечерниговском районе в границах урочища Мулин дол на сотнях гектаров идут сельскохозяйственные работы, которые уничтожают самый крупный степной памятник природы в Самарской области.

Так Мулин дол выглядит на 27 сентября 2024 года Так Мулин дол выглядит на 27 сентября 2024 года
Фото: предоставлено очевидцем

Корреспондент Волга Ньюс вместе с руководителем лаборатории "Экотон" Алексеем Паженковым выехал на место работ в районе Мулина дола, где 27 сентября два трактора ООО "Иргиз" агрохолдинга "Василина" дисковали почву. По словам эксперта, уничтожение памятника началось еще в 2022 г. распашкой полей. Затем территория прошла химическую обработку. А в сентябре 2024 г. сельхозпредприятие приступило к дискованию.

Памятник природы регионального значения "Урочище Мулин дол" официально зарегистрирован в 1987 году. Он расположен в восточной части междуречья рек Большого Иргиза и Росташи. Площадь ООПТ составляет более 5 тыс. гектаров. По данным биологов, на территории памятника обитают 57 раритетных видов сосудистых растений, 4 вида лишайников и 35 видов чешуекрылых. Флора и фауна Мулиного дола изучается специалистами Самарского университета и Института степи Академии РАН. На территории памятника природы ученые заложили так называемые пробные площадки — выделенные территории для учета численности редких видов животных и растений.

Согласно положению о памятнике природы регионального назначения "Урочище Мулин дол", утвержденному постановлением правительства Самарской области в 2010 г., запрещена "распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы (включая коренное и частичное улучшение кормовых угодий), связанные с нарушением целостности почвенного покрова".

Мулин дол в 2016 году

В то же время под борону попало несколько сотен гектаров территории Мулина дола. Согласно ЕГРН, земельный участок, на котором ведутся сельскохозяйственные работы, имеет площадь 378 га и принадлежит нескольким пайщикам, включая собственника и руководителя ООО "Иргиз", президента агрохолдинга "Василина" Виктора Димитриева. С конца 2022 г. он арендует паи у остальных совладельцев участка.

Нарушения в границах Мулиного дола фиксировали сотрудники государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. По факту увиденного составлялся протокол, на руководителя ООО "Иргиз" Виктора Димитриева, как на физлицо, был наложен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Для сравнения обратимся к финансовым показателям ООО "Иргиз", которое входит в агрохолдинг "Василина". По данным ИАС Seldon.Basis, выручка общества в 2023 г. составила 584 млн руб., чистая прибыль — 274 млн рублей. У холдинга "Василина" свыше 380 тыс. га сельхоз земель (11-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель России в 2024 г. по версии аналитиков BEFL). Выручка Виктора Димитриева в качестве руководителя составляет 5 млрд руб., в качестве собственника предприятий — 16 млрд рублей. По информации ИАС Seldon.Basis, "Иргиз" ежегодно предоставляются субсидии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. В этом году предприятие получило 11,3 млн руб. господдержки.

По предварительным оценкам биологов, ущерб природе, нанесенный действиями ООО "Иргиз", превышает 300 млн рублей.

В администрации Большечерниговского района корреспонденту Волга Ньюс ответили, что не знают о нарушениях в границах памятника природы "Мулин дол". Виктор Димитриев в телефонном разговоре отметил, землю он арендует и, если обрабатывать ее не разрешат, вернет пайщикам. Также добавил, что до середины октября в силу личных обстоятельств не готов комментировать тему.

Гид потребителя

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Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

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