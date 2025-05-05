В Самарскую область поступили 30 единиц новой спецтехники для вывоза ТКО

Региональный оператор АО "Экология" обслуживает более 20 тысяч адресов в Самарской области. Мусоровозы ежедневно выходят на линию, но парк техники сильно изношен за предыдущие годы. Поэтому для качественного вывоза ТКО регоператор усилился новой техникой — в мае поступили 30 машин.

"В апреле фиксировались случаи аварийной работы по вывозу ТКО на ряде маршрутов. Например, с 6 апреля напряженная ситуация с вывозом сложилась в центральных районах Самары. Вывоз составил около 65% в течение трех дней ввиду финансово-технического положения одного из старых перевозчиков, у которого из 21 единицы техники в рабочем состоянии на апрель осталось только 2 мусоровоза. Оперативно привлекли 19 единиц арендованной техники из других регионов, ситуацию стабилизировали до 95%, но для долгосрочного изменения ситуации по центральной части Самары региональным оператором были приобретены и подготовлены к эксплуатации 30 единиц собственной техники, в том числе 22 мусоровоза", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Сформирована собственная производственная база, трудоустроен персонал. Уже с 4 мая на маршруты вышли 6 единиц новой собственной техники АО "Экология". С 5 мая на линии работает уже 12 единиц. За счет новой техники также сформирован "теплый" резерв, который предусматривает оперативный выход спецмашин на линию в случае поломок перевозчиков. В частности, в Самаре указанные мероприятия позволили устранить такое явление, как сбой вывоза ТКО из-за поломки техники. Работы по вовлечению собственного транспорта продолжаются.

Помимо 22 мусоровозов с задней загрузкой регоператором приобретены 4 транспортных средства с краном-мунипулятором, 2 бункеровоза и 2 крюковых погрузчика. Смешанный состав техники позволит АО "Экология" самостоятельно осуществлять транспортировку ТКО из накопителей любого типа.

"Это важное приобретение для всей Самарской области. АО "Экология" как государственный региональный оператор стратегически подходит к вопросу организации транспортирования. Мы провели аналитику, определили необходимое количество техники для качественного транспортирования ТКО. По результатам большой кадровой работы нанято около 70 человек в экипажи новой техники", — отметил Генеральный директор АО "Экология" Андрей Викторович Шестаков.