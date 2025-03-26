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Экология Общество

Самарцев приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры "БумБатл"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2025 г. акция проходит в новом формате - теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Новый сезон проекта стартовал 25 марта, а итоги "БумБатла" подведут в марте 2026 года.

Масштабная экологическая акция проходит в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие". Ключевая цель - сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

"Государство создает инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2030 году необходимо обеспечить 100% сортировку. Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Волонтерские акции по сбору вторсырья - это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других. Такие проекты, как "БумБатл", устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой", - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Участвовать в акции по сбору макулатуры может каждый житель страны. Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса, ретейла и общественных организаций. На сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте.
Напомним, в прошлом году Самарская область присоединилась к всероссийской акции, участники из нашего региона собрали 12,8 тонн макулатуры.

Чтобы принять участие в акции "БумБатл", необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачетов подведут в марте 2026 года. Победителей ждут экологичные подарки.

Третий год подряд "БумБатл" проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема". В рамках "БумБатла" волонтеры проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны.

"Как и в предыдущих сезонах акции, волонтеры движения станут движущей силой "БумБатла". Теперь акция будет идти в круглогодичном формате, мы запланировали для участников проекта мастер-классы, образовательные мероприятия, экоуроки и лекции, бумажные флешмобы. Отдельный трек - вовлечение в "БумБатл" молодежи и тех, кто ранее не сдавал макулатуру в переработку. Наша основная цель - поддерживать и помогать государству формировать экономику замкнутого цикла", - сказал сопредседатель Движения "Экосистема" Андрей Руднев.

Гид потребителя

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