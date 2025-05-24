Хоккейная "Лада" подписала защитника Александра Морозова

Хоккейный клуб "Лада" заключил первый профессиональный контракт сроком на три сезона с защитником Александром Морозовым.

Морозов (14.07.2008, 189-85) является воспитанником хоккейной школы "Лада" и прошедший сезон стал для него первым на молодежном уровне — всего 16-летний защитник провел 49 матчей в МХЛ и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности "+16".

Кроме того, Морозов неоднократно вызывался в юниорскую сборную России, а также принял участие в пяти играх команды "Лада-ЮХЛ" в Первенстве ПФО, заработав 4 (1+3) балла за результативность.