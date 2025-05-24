Госпитализирован водитель иномарки, который в Тольятти столкнулся с Lexus

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В пятницу, 23 мая, в 9:35 в Тольятти 44-летний водитель Skoda Octavia в районе дома № 50 А по ул. Лесной на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении Lexus RX 300.

Фото: ГУ МВД по Самарской области