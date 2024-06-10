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ЖКХ и благоустройство Общество

На расчистку озер в Волгаре выделили 134 млн рублей

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный минлесхоз объявил конкурс на поиск подрядчика, который в рамках первого этапа расчистит озера старицы Дубовый Ерик, расположенные в границах жилого района "Волгарь". Начальная цена контракта составила 134,47 млн рублей.

Победитель торгов определится после 2 июля. Он должен провести работы в два этапа - с момента заключения контракта до 30 ноября 2024 года и с 10 января по 30 сентября 2025 года.

Общая площадь расчищаемых озер (в рамках первого этапа) - 16,32 га. Объекты планируется освободить от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности.

В техзадании к закупке отмечается, что цель выполнения работ - "предотвращение процессов истощения и деградации, восстановление озер старицы "Дубовый Ерик".

Напомним, в марте прошлого года определился подрядчик, который должен был разработать проектно-сметную документацию по расчистке. На торги заявились восемь участников, победило ООО "Экологические инновационные технологии", предложившее услуги за 9,66 млн рублей при начальной цене контракта в 12,72 млн рублей. Также отмечалось, что общая площадь водных объектов "Дубовый Ерик", подлежащих расчистке, составляет 43,89 га, протяженность - 3 и 3,7 км.

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