На расчистку озер в Волгаре выделили 134 млн рублей

Региональный минлесхоз объявил конкурс на поиск подрядчика, который в рамках первого этапа расчистит озера старицы Дубовый Ерик, расположенные в границах жилого района "Волгарь". Начальная цена контракта составила 134,47 млн рублей.
Победитель торгов определится после 2 июля. Он должен провести работы в два этапа - с момента заключения контракта до 30 ноября 2024 года и с 10 января по 30 сентября 2025 года.
Общая площадь расчищаемых озер (в рамках первого этапа) - 16,32 га. Объекты планируется освободить от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности.
В техзадании к закупке отмечается, что цель выполнения работ - "предотвращение процессов истощения и деградации, восстановление озер старицы "Дубовый Ерик".
Напомним, в марте прошлого года определился подрядчик, который должен был разработать проектно-сметную документацию по расчистке. На торги заявились восемь участников, победило ООО "Экологические инновационные технологии", предложившее услуги за 9,66 млн рублей при начальной цене контракта в 12,72 млн рублей. Также отмечалось, что общая площадь водных объектов "Дубовый Ерик", подлежащих расчистке, составляет 43,89 га, протяженность - 3 и 3,7 км.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.