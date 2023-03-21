В Самаре выбрали компанию, которая разработает проект расчистки озер в Волгаре

Региональный минлесхоз определился с подрядчиком, который разработает проектно-сметную документацию по расчистке озер старицы Дубовый Ерик, расположенных в границах жилого района Волгарь.

На торги было подано восемь заявок. Победителем стало ООО "Экологические инновационные технологии". Компания предложила выполнить работы за 9,66 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 12,72 млн рублей.

Проект нужно разработать до конца 2023 года. В техзадании отмечается, что общая площадь водных объектов "Дубовый Ерик", подлежащих расчистке, составляет 43,89 га, протяженность — 3 и 3,7 км.

Планируется, что озера расчистят от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности.