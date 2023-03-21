В Самаре выбрали компанию, которая разработает проект расчистки озер в Волгаре

Региональный минлесхоз определился с подрядчиком, который разработает проектно-сметную документацию по расчистке озер старицы Дубовый Ерик, расположенных в границах жилого района Волгарь.
На торги было подано восемь заявок. Победителем стало ООО "Экологические инновационные технологии". Компания предложила выполнить работы за 9,66 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 12,72 млн рублей.
Проект нужно разработать до конца 2023 года. В техзадании отмечается, что общая площадь водных объектов "Дубовый Ерик", подлежащих расчистке, составляет 43,89 га, протяженность — 3 и 3,7 км.
Планируется, что озера расчистят от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!