В Волгаре планируют расчистить озера

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по расчистке озер старицы Дубовый Ерик, расположенных в границах жилого района "Волгарь".

Начальная цена контракта — 12,72 млн рублей. Подрядчика определят после 17 марта. Он должен разработать проект до конца 2023 года.

В техническом задании отмечается, что общая площадь водных объектов "Дубовый Ерик", подлежащих расчистке, составляет 43,89 га, протяженность — 3 и 3,7 км.

Планируется, что озера расчистят от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности.

"Цель работ — сохранение уникальных водных объектов Самары, предотвращение их истощения, ликвидации загрязнения и засорения", — отмечается в документации.