Дело о сокрытии от ФНС 75,7 млн руб. ушло в суд в Самарской области

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело крупном налоговом мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Директора ООО и руководителя ее филиала обвиняют по п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупом размере") и ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").
По версии следствия, директор фирмы, занимающейся обеспечением работоспособности теплосетей, и руководитель филиала заключали договоры с контрагентами без фактического выполнения принятых обязательств. Обвиняемыми изготавливали фиктивные документы первичного учета и на основании этого занижали налогооблагаемую базу. В результате с января 2019 г. по июнь 2021 г. бюджет не получил 75,7 млн руб. НДС.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек