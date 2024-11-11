Дело о сокрытии от ФНС 75,7 млн руб. ушло в суд в Самарской области

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело крупном налоговом мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Директора ООО и руководителя ее филиала обвиняют по п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупом размере") и ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, директор фирмы, занимающейся обеспечением работоспособности теплосетей, и руководитель филиала заключали договоры с контрагентами без фактического выполнения принятых обязательств. Обвиняемыми изготавливали фиктивные документы первичного учета и на основании этого занижали налогооблагаемую базу. В результате с января 2019 г. по июнь 2021 г. бюджет не получил 75,7 млн руб. НДС.