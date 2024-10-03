Следком окончил расследование дела предполагаемых членов "Неверовской группировки"

В Главном следственном управлении Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела предполагаемых членов одного из самых известных преступных сообществ Самарской области — ОПС Неверова.

Речь в данном случае идет про Игоря Свеженцева, Павла Барсукова, Максима Сидоренкова. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, бандитизме, приготовлении к убийству двух и более человек, незаконном хранении наркотиков.

По версии следствия, в 1997 г. в Самарской области Сергей Неверов создал преступное сообщество "Неверовская группировка" с целью нападения на граждан для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур региона и устранения конкурентов. В преступном сообществе было образовано не менее шести банд, в одну из которых под руководством бывшего сотрудника правоохранительных органов Свеженцева вошли Барсуков и Сидоренков. Члены банды занимались слежкой за людьми, в отношении которых готовили преступления. Они собирали полную информацию об их образе жизни, местах проживания и работы, о маршрутах передвижения и автотранспорте.

Эта банда в составе преступного сообщества отличалась особой конспирацией, ее участники были ограничены в контактах с иными членами ОПГ, регулярно меняли номера телефонов и автомобили, используемые для слежки, применяли для скрытного наблюдения технические средства. Об этом рассказали в Следственном комитете.

По данным правоохранителей, с 2012 по октябрь 2013 г. Свеженцев, Барсуков и Сидоренков по указанию Неверова участвовали в подготовке к убийству Александра Петровского и Олега Загузова. За ними наблюдали, в том числе с помощью трекеров.

"На основании собранной информации организаторами преступлений Сергеем Агеевым и Сергеем Петровым было спланировано убийство Петровского, а затем и Загузова. Однако преступления не были доведены до конца по независящим от соучастников обстоятельствам", — сообщили следователи.

Вину Барсуков признал частично, Свеженцев и Сидоренков — не признали. В отношении Петрова уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, Агеев осужден в 2016 г. к 17,5 годам лишения свободы.

Напомним, ОПС "Неверовские" связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 1990-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Основал группу Сергей Неверов. Члены преступного сообщества были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.

Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассмотрение уголовного дела еще одной предполагаемой подгруппы "Неверовских": Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательстве, разбое, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении числился эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от 10 до 20 лет лишения свободы.

Еще одной подгруппой "Неверовских" считали группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010–2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. требовали деньги за "общее покровительство" у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы.

Сам Сергей Неверов, предположительно, мог скрыться на Украине. Как сообщает на сегодняшний день Следственный комитет РФ, сейчас Неверов в международном розыске.