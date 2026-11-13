Интеллектуальная собственность в мобильном приложении

Жизнь современного человека без смартфона/мобильного телефона представить уже невозможно. Электронная почта, мессенджеры, социальные сети, маркетплейсы — всё это и многое другое давно и прочно сосредоточено в смартфонах в виде мобильных приложений. Одно нажатие на экран — и вот уже можно записаться в парикмахерскую или купить кроссовки. Просто, быстро, удобно.

Многие предприниматели стремятся разработать мобильное приложение для удобства доступа потребителей к его продукту/услуге, узнаваемости и, как следствие, для роста продаж.

Вместе с тем, не каждый предприниматель задумывается, что создаваемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД): иконка, название приложения и/или его разделов, интерфейсы страниц (их композиционное, цветовое, шрифтовое решения), и конечно, функционал приложения — всё это потенциально можно превратить в интеллектуальную собственность. Как это сделать?

Прежде всего, любой РИД создается человеком — автором. В процессе создания приложения многие РИДы являются объектами авторского права.

Если РИД создан не предпринимателем, то необходимо своевременно урегулировать правоотношения с его автором. Например, если предприниматель поручает разработку интерфейса страницы приложения дизайнеру, нанятому по договору подряда, необходимо осуществить передачу исключительного права от дизайнера к предпринимателю. Если этого не сделать, то в дальнейшем существует опасность, например, получения претензии от автора о нарушении его исключительных прав на такой интерфейс.

Исключительное право на объекты авторского права возникает с момента создания и не требует специальной регистрации.

Однако преимущество в виде отсутствия необходимости регистрировать исключительное право на практике оборачивается недостатком, поскольку, например, в суде свое нарушенное исключительное право предпринимателю придется подтверждать надлежащими доказательствами даты создания произведения. Последние не всегда оказываются в наличии или могут быть не приняты судом.

Поэтому, чтобы усилить правовую позицию в возможном споре с конкурентами, необходимо правильно подобрать "параллельный" инструмент правовой охраны для каждого РИДа.

Иконка мобильного приложения

Иконка — это "лицо" приложения. Она позволяет ориентироваться в массиве установленных приложений и быстро находить нужное. Наиболее подходящим инструментом правовой охраны иконки является товарный знак. Он будет подтверждать гарантированную государством монополию правообладателя:

— на внешний вид иконки,

— в отношении четко определенного перечня товаров и услуг.

Сложно представить, каковы могли бы быть правовые и финансовые последствия для таких гигантов, как маркетплейс "Wildberries" или компания "ВК", если бы они вовремя не зарегистрировали иконки своих приложений в качестве товарных знаков:

Конечно, чтобы иконка приложения могла стать товарным знаком, она должна отвечать требованиям законодательства РФ и пройти процедуру регистрации в Роспатенте.

Еще один возможный инструмент правовой охраны — промышленный образец, обеспечивающий защиту решений внешнего вида (т.е. дизайн) изделия, — целесообразен, когда необходимо, например, защитить набор отличающихся иконок, объединенных единым творческим замыслом.

Название мобильного приложения

Если иконка — это "лицо" приложения, то название — это его "имя". С одной стороны, имя помогает найти и установить нужное приложение, с другой — фактически является для потребителя виртуальной вывеской реального магазина, сервиса, и т. д., а само мобильное приложение — это "индивидуальный удаленный вход" в такой магазин/сервис.

Поэтому название мобильного приложения — это не просто словесная надпись под той или иной иконкой на экране телефона, а один из потенциальных объектов интеллектуальной собственности.

Главный и наиболее эффективный инструмент правовой охраны названия мобильного приложения — это, конечно, товарный знак.

Многие предприниматели, к сожалению, откладывают вопрос получения правовой охраны, как "незлободневный". Однако последствия использования названия без получения правовой охраны могут оказаться не просто неприятными, а катастрофическими — вплоть до потери бизнеса, если такое название окажется чужим товарным знаком. Представление "мы мелкий бизнес, нас не найдут" является опасным заблуждением, тем более, если речь идет о названии мобильного приложения, информацию о котором правообладателям товарных знаков легко обнаружить в сети Интернет.

Размер компенсации за незаконное использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, по закону составляет до 10 млн. рублей. Кроме того, смена вывесок, упаковок товаров, рекламных материалов, оформления аккаунтов в социальных сетях — одним словом, ребрендинг, и доведение до потребителя информации о нем также потребуют значительных усилий и затрат.

Интерфейс мобильного приложения

Интерфейс представляет собой совокупность средств в виде графических компонентов экрана: кнопок, "всплывающих" списков, значков, меню, окон и т. д., помогающих пользователю взаимодействовать с приложением.

Разработчики стремятся сделать интерфейс не только удобным, но и запоминающимся — сделать его частью имиджа компании/товара/услуги. Причем это касается как общего вида интерфейса, так и отдельных его компонентов.

Чем более успешен и популярен бизнес-проект, тем выше риск того, что охотники за "быстрой прибылью" попытаются скопировать чужую идею, создать у потребителя ложные ассоциации и попытаться заработать на этом. Наличие правовой охраны как для интерфейса в целом, так и для отдельных его частей позволяет владельцу защитить свою уникальность и пресекать действия нарушителей.

Какие инструменты могут быть использованы для правовой охраны интерфейса?

Для словесных элементов, логотипов, иконок, отдельных изображений отлично подойдет правовая охрана в качестве товарного знака. Так, например, компания "Яндекс" защитила товарными знаками различные элементы интерфейса мобильного приложения "Яндекс Маркет".

В качестве промышленного образца может охраняться полностью страница интерфейса с определённым набором элементов для взаимодействия с пользователем, которые выполнены в определённой форме и цветовом исполнении (вкладки, отдельные иконки, кнопки, полосы прокрутки):

При этом промышленный образец не обязательно ограничен конкретной цветовой схемой, использованной в интерфейсе.

С помощью промышленного образца можно защитить также определенное расположение графических элементов друг относительно друга, как, например, это сделала компания ООО "ЯНДЕКС", запатентовав разработанный интерфейс для своего мобильного приложения:

На изображении выше в квадратах могут располагаться любые функции, предусмотренные разработчиком, главное — под охраной их взаимное расположение, которое создает интуитивно понятный или дружелюбный пользовательский интерфейс. Стоит обратить внимание, что элементы, обозначенные пунктиром, выведены из объема правовой охраны, а элементы, выполненные сплошной линией, являются охраняемыми.

В качестве промышленного образца могут быть защищены и отдельные значки, иконки и пиктограммы, относящиеся к графическому пользовательскому интерфейсу. Как отмечалось выше, обладая единым творческим замыслом, подобные элементы могут быть объединены и защищены в качестве группы промышленных образцов.

Помимо прочего, в качестве промышленного образца можно защитить рисунок, который используется, например, как фон для графического интерфейса и является его отличительной особенностью. Причём рисунки могут быть как статичными, так и динамичными, при взаимодействии с которыми пользователь меняет их.

Шрифты

Все слова в мобильном приложении выполнены определенным шрифтом, который также может являться РИДом. Поэтому даже наличие правовой охраны такого слова в качестве товарного знака, не освобождает от необходимости урегулировать правоотношения с возможным правообладателем шрифта.

В России шрифт является объектом авторского права и может охраняться несколькими способами: как произведение графики — внешний вид букв, созданный творческим трудом автора (дизайнера), как программа для ЭВМ — программный код, необходимый для отображения знаков шрифта, а также как промышленный образец.

Функционал мобильного приложения

Каждый пользователь знает, как раздражают зависающие, плохо работающие мобильные приложения, и наоборот — удобный, безошибочный функционал увеличивает лояльность потребителей и создает позитивную репутацию.

За "магией" безупречной работы скрывается прежде всего труд разработчиков компьютерных программ и баз данных. Тысячи строк программного кода и/или собранные вместе и структурированные данные — это невидимые пользователю РИДы, без которых было бы невозможно само существование мобильного приложения.

Законодательство РФ предоставляет правовую охрану программам для ЭВМ и базам данных прежде всего в качестве объектов авторского права, по аналогии с произведениями литературы и искусства. Права автора возникают по факту создания произведения, не требуют прохождения каких бы то ни было процедур регистрации и в общем случае действуют всю жизнь автора и 70 лет после его смерти.

Вместе с тем, для программ для ЭВМ и баз данных существует необязательная процедура регистрации в Государственном реестре программ для ЭВМ и баз данных, которую осуществляет Роспатент. Такая регистрация носит уведомительный характер и по сути является депонированием. Заявитель сообщает Роспатенту, что является правообладателем конкретной программы, и передает экземпляр исходного кода на хранение в Роспатент. Роспатент, в свою очередь, вносит программу в государственный реестр и выдает свидетельство о регистрации. При этом проверка новизны и уникальности, отсутствия плагиата или установление авторства не проводится.

Необходимо иметь в виду, что исключительное право распространяется лишь на конкретную программу (конкретный исходный код). Если другой разработчик захочет реализовать функционал, похожий на тот, который выполняет Ваша программа, и самостоятельно напишет для этого другую программу, даже на том же языке программирования, запретить создание и использование новой программы будет невозможно. Иными словами, охрана функционала приложения только в качестве объекта авторского права не всегда обеспечивает желаемый результат и не защищает должным образом от заимствования технологий. С развитием искусственного интеллекта (ИИ) и, более конкретно, больших языковых моделей, эта проблема становится еще более актуальной, поскольку теперь задача "переписать программу так, чтобы затруднить доказательство заимствования" (изменить код до неузнаваемости, полностью сохранив его логику), стала простой как никогда.

В то же время, надёжным образом защитить уникальную логику работы приложения все еще возможно. Если приложение не является лишь реализацией уже существующих подходов, а предлагает, к примеру, новые возможности/функции или характеристики, то технические решения, обеспечивающие такой функционал, при их соответствии установленным требованиям, могут быть запатентованы в качестве изобретений и/или полезных моделей.

Примеры запатентованных технических решений:

Компьютерный способ создания интерфейса рекомендации контента для пользователя электронного устройства (Патент РФ № 2632144, ООО "Яндекс");

Способ и компьютерное устройство для выбора текущего зависящего от контекста ответа для текущего пользовательского запроса (Патент РФ № 2693332, ООО "Яндекс");

Интерфейс пользователя (Патент РФ № 2607611, Нокиа Текнолоджиз Ой);

Способ, устройство и терминал для игры в интерфейсе чата (Патент РФ № 2637977, Сяоми Инк.).

В этом случае недобросовестному конкуренту, стремящемуся создать аналогичное приложение, будет сложно или невозможно "обойти" охраняемую логику работы приложения, их руки будут связаны надежной патентной охраной технологий.

В завершение отметим, что при формировании стратегии правовой охраны мобильного приложения, следует помнить о "коварном" факторе своевременности. Возможность превратить используемый в приложении РИД в охраняемый объект интеллектуальной собственности, в некоторых случаях, ограничена определенными законодательством сроками и условиями. При их несоблюдении получить правовую охрану, к сожалению, становится невозможно. Если же владельцу удалось соблюсти все сроки и условия и обеспечить грамотную всестороннюю правовую охрану приложения, то оно становится "монопольным" конкурентным преимуществом и весомым активом бизнеса.