Жители Сухой Самарки подали в суд на власти города и минстрой

Жители микрорайона Сухая Самарка в количестве 144 человека обратились в суд Самарской области с коллективным иском в связи с угрозой застройки на месте леса. Заявление принято судом к рассмотрению, сообщают жители микрорайона.

Ответчиками по делу привлекаются дума Самары, городская администрация и ее подразделения в лице департамента управления имуществом и департамента градостроительства и министерство строительства Самарской области. В исковых требованиях 12 пунктов:

признать незаконным генплан Самары, утвержденный гордумой 18 апреля 2024 г., и изменения в Правила застройки и землепользования, которыми отнесли территорию застройки и прилегающие земли к зоне Ж-4 (многоэтажные жилые дома);

признать незаконным постановление "О комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки, расположенной в границах улиц Белорусской, Флотской…" и недействительными результаты соответствующего аукциона и последующего договора с ООО "СЗ "Фарн-Строй";

запретить ведомствам выдавать разрешительную документацию на застройку и вырубку на предполагаемой строительной площадке;

обязать городские власти рассмотреть вопрос придания спорной территории статуса памятника природы, особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения и другие требования.

Напомним, что в начале года администрация Самары отчиталась, что с ООО "СЗ Фарн-Строй" заключен договор о комплексном развитии территории площадью 12,13 гектара. Компании отводится площадь в границах улиц Белорусской, Флотcкой, вдоль земельных участков 63:01:0411009:521, 63:01:0411009:519, 63:01:0411009:518, 63:01:0411009:520.

В июне застройщик на собрании в школе №55 озвучил свои планы на 12,13 га в районе Сухой Самарки. Жители узнали, что компания намерена построить дома 25-30 этажей - из расчета на 2500 новых жителей. При этом нет никакой информации о появлении объектов социально-культурного назначения, по решению вопроса транспортной доступности, по озеленению территории, обеспечению жителей вновь возведенных домов парковочными местами.

Кроме того, в границы КРТ попала территория, где за последние 20 лет вырос лес. Заявители также выявили, что земля под застройку имеет пересечение с лесничеством, полностью находится в зоне затопления и частично расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. Более того, жители Сухой Самарки последние годы настаивают на присвоении реке Татьянке статуса ООПТ. В русле этой реки обнаружены виды, включенные в Красную книгу Самарской области, а также богатая флора.