16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Сухой Самарки подали в суд на власти города и минстрой Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории семьи, которой 20 лет не дают жилье Троллейбус №21 в Тольятти изменит маршрут Самарская область заняла 33 место в рейтинге качества дорог В Самарской области ожидается сильный дождь

Общество

Жители Сухой Самарки подали в суд на власти города и минстрой

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители микрорайона Сухая Самарка в количестве 144 человека обратились в суд Самарской области с коллективным иском в связи с угрозой застройки на месте леса. Заявление принято судом к рассмотрению, сообщают жители микрорайона.

Фото: предоставлено жителем

Ответчиками по делу привлекаются дума Самары, городская администрация и ее подразделения в лице департамента управления имуществом и департамента градостроительства и министерство строительства Самарской области. В исковых требованиях 12 пунктов:

  • признать незаконным генплан Самары, утвержденный гордумой 18 апреля 2024 г., и изменения в Правила застройки и землепользования, которыми отнесли территорию застройки и прилегающие земли к зоне Ж-4 (многоэтажные жилые дома);
  • признать незаконным постановление "О комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки, расположенной в границах улиц Белорусской, Флотской…" и недействительными результаты соответствующего аукциона и последующего договора с ООО "СЗ "Фарн-Строй";
  • запретить ведомствам выдавать разрешительную документацию на застройку и вырубку на предполагаемой строительной площадке;
  • обязать городские власти рассмотреть вопрос придания спорной территории статуса памятника природы, особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения и другие требования.

Напомним, что в начале года администрация Самары отчиталась, что с ООО "СЗ Фарн-Строй" заключен договор о комплексном развитии территории площадью 12,13 гектара. Компании отводится площадь в границах улиц Белорусской, Флотcкой, вдоль земельных участков 63:01:0411009:521, 63:01:0411009:519, 63:01:0411009:518, 63:01:0411009:520. 

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ Фарн-Строй" зарегистрировано в Самаре в сентябре 2023 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Организация осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Собственниками компании выступают Ростик Хугаев и Инга Хугаева, аффилированные ГК "Амонд". Группа известна такими проектами, как ЖК "Волгарь" и ЖК "Артхолл". Отметим, что жители "Волгаря" жалуются на качество воздуха и состояние водоемов.

В июне застройщик на собрании в школе №55 озвучил свои планы на 12,13 га в районе Сухой Самарки. Жители узнали, что компания намерена построить дома 25-30 этажей - из расчета на 2500 новых жителей. При этом нет никакой информации о появлении объектов социально-культурного назначения, по решению вопроса транспортной доступности, по озеленению территории, обеспечению жителей вновь возведенных домов парковочными местами.

Кроме того, в границы КРТ попала территория, где за последние 20 лет вырос лес. Заявители также выявили, что земля под застройку имеет пересечение с лесничеством, полностью находится в зоне затопления и частично расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. Более того, жители Сухой Самарки последние годы настаивают на присвоении реке Татьянке статуса ООПТ. В русле этой реки обнаружены виды, включенные в Красную книгу Самарской области, а также богатая флора. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1