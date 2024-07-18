Мусорный регоператор не смог оспорить решение ФАС о сговоре на 31 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы России по делу об антиконкурентном соглашении в сфере транспортировки отходов в Самарской области. Об этом сообщает ФАС РФ.
Напомним, в 2023 г. ФАС России признала регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Самарской области — ООО "Экостройресурс" и транспортировщиков ТКО: ООО "ТрансРесурс", ООО "ТрансЭко", ООО "Транском", ООО "Дакант" и АО "Чистый Город" виновными в заключении антиконкурентного соглашения.
Кроме того, ФАС России признала указанных транспортировщиков виновными в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения с целью поддержания цен на торгах.
Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых в 2019-2021 гг. заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,3 млрд рублей.
Компании пытались оспорить законность решения ведомства, дела по их искам были объединены в одно производство. 17 июля Арбитражный суд Москвы вынес решение по делу. Оно пока не опубликовано, но в картотеке арбитража указывается, что принято решение "отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью".
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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
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