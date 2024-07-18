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Экономика и бизнес

Мусорный регоператор не смог оспорить решение ФАС о сговоре на 31 млрд рублей

МОСКВА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы России по делу об антиконкурентном соглашении в сфере транспортировки отходов в Самарской области. Об этом сообщает ФАС РФ.

Фото: Анна Сидорова

Напомним, в 2023 г. ФАС России признала регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Самарской области — ООО "Экостройресурс" и транспортировщиков ТКО: ООО "ТрансРесурс", ООО "ТрансЭко", ООО "Транском", ООО "Дакант" и АО "Чистый Город" виновными в заключении антиконкурентного соглашения.

Кроме того, ФАС России признала указанных транспортировщиков виновными в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения с целью поддержания цен на торгах.

Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых в 2019-2021 гг. заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,3 млрд рублей.

Компании пытались оспорить законность решения ведомства, дела по их искам были объединены в одно производство. 17 июля Арбитражный суд Москвы вынес решение по делу. Оно пока не опубликовано, но в картотеке арбитража указывается, что принято решение "отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью".

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