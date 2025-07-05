Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" продлил контракт с Сергеем Грибовым: 20-летний нападающий проведет предстоящий сезон в аренде в саратовском "Соколе". Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Сергей Грибов попал в систему "Акрона" в феврале 2024 года и прошлым летом вошел в обойму главной команды. В сезоне 2024/25 он дебютировал в элите, сыграв девять матчей в МИР РПЛ. Также на счету молодого форварда — пять игр и гол в FONBET Кубке России.
Тольяттинский клуб переподписал трудовое соглашение с Сергеем еще на два года. Желаем нападающему "Акрона" успехов в Саратове.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.