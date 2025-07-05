Самарский проект Fox Bike вышел в финал всероссийского конкурса "Ты в игре"

Проект из Самарской области Fox Bike вышел в финал в номинации "Трансформация в спорте" всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре", который проходит при поддержке минспорта России. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Авторы проекта разработали мобильное приложение — навигатор по Самарской Луке для любителей активного отдыха. Fox Bike помогает исследовать национальный парк и его уникальные природные достопримечательности.

В приложении есть 13 веломаршрутов, 4 водных, 3 пеших и даже 2 квеста — и все это с онлайн-навигацией, аудиогидом и функцией отслеживания других туристов в реальном времени. Сервис разработан с учетом разных уровней подготовки: маршруты имеют градацию сложности, а круглосуточная поддержка и кнопка SOS делают путешествие не только интересным, но и безопасным.