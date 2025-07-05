Самарский проект Fox Bike вышел в финал всероссийского конкурса "Ты в игре"

Проект из Самарской области Fox Bike вышел в финал в номинации "Трансформация в спорте" всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре", который проходит при поддержке минспорта России. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Авторы проекта разработали мобильное приложение — навигатор по Самарской Луке для любителей активного отдыха. Fox Bike помогает исследовать национальный парк и его уникальные природные достопримечательности.
В приложении есть 13 веломаршрутов, 4 водных, 3 пеших и даже 2 квеста — и все это с онлайн-навигацией, аудиогидом и функцией отслеживания других туристов в реальном времени. Сервис разработан с учетом разных уровней подготовки: маршруты имеют градацию сложности, а круглосуточная поддержка и кнопка SOS делают путешествие не только интересным, но и безопасным.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.