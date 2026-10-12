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Спорт

Самарская область вошла в топ-10 регионов по результатам Спартакиады народов России

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С августа по октябрь в нашей стране в рамках реализации госпрограммы "Спорт России" проходило комплексное спортивное соревнование по летним олимпийским видам спорта — Спартакиада народов России. Спартакиада была приурочена к Году единства народов России и объединила представителей 82 субъектов страны.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Соревнования проходили в семи регионах страны: Калининградской, Омской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан. Наш регион принимал соревнования по парусному спорту, гандболу и пляжному волейболу. Мероприятия прошли в Самаре и Тольятти.

Программа Спартакиады включала 44 вида спорта и 63 зачетные дисциплины. В соревнованиях приняли участие 9190 человек, в том числе 600 человек — в турнирах, прошедших в Самарской области.
Команды Самарской области участвовали в 26 дисциплинах Спартакиады. Наш регион представили 227 спортсменов и 68 тренеров и судей.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Московская область. Самарская область в общекомандном зачете стала десятой (609 зачетных очков). Наиболее высоких результатов в общем зачете самарские спортсмены добились в шоссейных велогонках и в тхэквондо.

В неофициальном медальном зачете наш регион занял восьмое место с 17 медалями: 7 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых.

Победителями Спартакиады народов России стали Кирилл Бородачев (фехтование, рапира), Александр Кудашев (плавание, баттерфляй 200 м), Софья Палкина (легкая атлетика, метание молота), Наталья Ермакова и Алена Сухова (парусный спорт, 49-й FX), Елизавета Шутова и Максим Семенов (парусный спорт, Накра 17 смешанный), Ирина Рогозина (тхэквондо, 49 кг), Кира Скворцова (тхэквондо, 67 кг).
Серебряные призеры: Елизавета Тисленко (велоспорт — кросс-кантри), Кирилл Миллер (велоспорт — шоссе, индивидуальная гонка), Марина Комина (велоспорт — шоссе, групповая гонка), Вита Майданик (дзюдо, 57 кг), Дмитрий Нартов (прыжки на батуте), Андрей Щепетков (пулевая стрельба, МП-60СС), Виктория Ерёмина (тхэквондо, 49 кг).

Бронзовые медали у Дарьи Фоминой (велоспорт — шоссе, индивидуальная гонка), Анны Тимофеевой и Дениса Репичева (пулевая стрельба, ПП-ПС), Анастасии Банновой (тхэквондо, 67 кг).
Значимость Спартакиады отметил министр спорта, председатель олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Сегодня Спартакиада — главный смотр спортивных сил и важнейший этап отбора перед Олимпийскими играми 2028 года. Россия планирует выступить на этих Играх полноценной сборной. Подтверждение этому — возвращение российских спортсменов на международную арену во все большем количестве видов спорта", — заявил Михаил Дегтярев.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила: "Мы приняли три турнира в рамках Спартакиады и провели их на высоком уровне. Об этом говорили и гости, и участники, и зрители. Рады, что с честью и достоинством выдержали ту ответственную миссию, которую нам поручил Минспорт Российской Федерации и общероссийские организации. А результаты наших спортсменов доказали, что Самарская область по-прежнему остается среди лидеров по подготовке спортивного резерва и развитию спорта высших достижений".

Спартакиада народов России стала масштабной площадкой для оценки уровня подготовки сильнейших спортсменов страны, определения лидеров региональных сборных и развития межрегионального спортивного соперничества. Результаты соревнований будут учтены при формировании резерва российских команд на перспективу международных стартов.

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