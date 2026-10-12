Самарская область вошла в топ-10 регионов по результатам Спартакиады народов России

С августа по октябрь в нашей стране в рамках реализации госпрограммы "Спорт России" проходило комплексное спортивное соревнование по летним олимпийским видам спорта — Спартакиада народов России. Спартакиада была приурочена к Году единства народов России и объединила представителей 82 субъектов страны.
Соревнования проходили в семи регионах страны: Калининградской, Омской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан. Наш регион принимал соревнования по парусному спорту, гандболу и пляжному волейболу. Мероприятия прошли в Самаре и Тольятти.
Программа Спартакиады включала 44 вида спорта и 63 зачетные дисциплины. В соревнованиях приняли участие 9190 человек, в том числе 600 человек — в турнирах, прошедших в Самарской области.
Команды Самарской области участвовали в 26 дисциплинах Спартакиады. Наш регион представили 227 спортсменов и 68 тренеров и судей.
По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Московская область. Самарская область в общекомандном зачете стала десятой (609 зачетных очков). Наиболее высоких результатов в общем зачете самарские спортсмены добились в шоссейных велогонках и в тхэквондо.
В неофициальном медальном зачете наш регион занял восьмое место с 17 медалями: 7 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых.
Победителями Спартакиады народов России стали Кирилл Бородачев (фехтование, рапира), Александр Кудашев (плавание, баттерфляй 200 м), Софья Палкина (легкая атлетика, метание молота), Наталья Ермакова и Алена Сухова (парусный спорт, 49-й FX), Елизавета Шутова и Максим Семенов (парусный спорт, Накра 17 смешанный), Ирина Рогозина (тхэквондо, 49 кг), Кира Скворцова (тхэквондо, 67 кг).
Серебряные призеры: Елизавета Тисленко (велоспорт — кросс-кантри), Кирилл Миллер (велоспорт — шоссе, индивидуальная гонка), Марина Комина (велоспорт — шоссе, групповая гонка), Вита Майданик (дзюдо, 57 кг), Дмитрий Нартов (прыжки на батуте), Андрей Щепетков (пулевая стрельба, МП-60СС), Виктория Ерёмина (тхэквондо, 49 кг).
Бронзовые медали у Дарьи Фоминой (велоспорт — шоссе, индивидуальная гонка), Анны Тимофеевой и Дениса Репичева (пулевая стрельба, ПП-ПС), Анастасии Банновой (тхэквондо, 67 кг).
Значимость Спартакиады отметил министр спорта, председатель олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
"Сегодня Спартакиада — главный смотр спортивных сил и важнейший этап отбора перед Олимпийскими играми 2028 года. Россия планирует выступить на этих Играх полноценной сборной. Подтверждение этому — возвращение российских спортсменов на международную арену во все большем количестве видов спорта", — заявил Михаил Дегтярев.
Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила: "Мы приняли три турнира в рамках Спартакиады и провели их на высоком уровне. Об этом говорили и гости, и участники, и зрители. Рады, что с честью и достоинством выдержали ту ответственную миссию, которую нам поручил Минспорт Российской Федерации и общероссийские организации. А результаты наших спортсменов доказали, что Самарская область по-прежнему остается среди лидеров по подготовке спортивного резерва и развитию спорта высших достижений".
Спартакиада народов России стала масштабной площадкой для оценки уровня подготовки сильнейших спортсменов страны, определения лидеров региональных сборных и развития межрегионального спортивного соперничества. Результаты соревнований будут учтены при формировании резерва российских команд на перспективу международных стартов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.