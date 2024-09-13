"ЭкоСтройРесурс" закрыл уголовное дело о неуплате налогов на 338 млн рублей

Прекращено уголовное дело, возбуждавшееся по факту уклонения мусорным регоператором ООО "ЭкоСтройРесурс" от уплаты налогов в особо крупном размере. Такие данные приводятся прокуратурой Самарской области в ответе на запрос депутата Госдумы Владимира Кошелева. Документ он опубликовал в своем телеграм-канале.
В надзорном ведомстве сообщили, что дело было прекращено 19 января 2024 г. в связи с уплатой в полном объеме недоимки и штрафа.
В прошлом году стало известно, что ФНС доначислила "ЭкоСтройРесурсу" 337,7 млн руб. налога на прибыль и НДС по итогам проверки за 2018–2020 годы.
В октябре 2023 г. в региональном следственном управлении по данному факту возбудили уголовное дело.
По версии следствия, руководство ООО "ЭкоСтройРесурc" для уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 г. создало ООО "ТрансРесурс". Благодаря этому злоумышленники смогли незаконно применить налоговые вычеты по НДС. Также были неправомерно завышены суммы расходов по сделкам с 18 организациями, индивидуальными предпринимателями и физлицами.
Директор "ЭкоСтройРесурса" Михаил Захаров тогда комментировал, что компания не является стороной по договорам, по которым были доначислены налоги.
Из ответа прокуратуры Владимиру Кошелеву также следует, что прекращено и уголовное дело о завышении тарифов, возбуждавшееся в отношении руководства "ЭкоСтройРесурса". Дело было возбуждено в январе 2023 года. Как сообщал депутат Госдумы Михаил Матвеев, следствие посчитало, что в "ЭкоСтройРесурсе" занизили выручку за 2020 г. на 223,5 млн руб. и завысили объемы вывезенных отходов и транспортных затрат на 763,4 млн рублей. Дело прекратили в декабре 2023 г. за отсутствием состава преступления.
Еще одно уголовное дело "ЭкоСтройРесурса" - о картельном сговоре - также прекратили в августе 2024 г. с той же формулировкой, однако прокуратура добилась отмены этого решения.
Напомним, ФАС России признала регоператора и пятерых транспортировщиков ТКО нарушителями антимонопольного закона. Компании, по данным ведомства, заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало ограничение конкуренции при проведении в 2019–2021 гг. торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО в Самарской области. Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,2 млрд рублей.
Компании пытались оспорить законность решения ведомства, дела по их искам были объединены в одно производство. 17 июля Арбитражный суд Москвы вынес отказ по иску.
Отметим, что властями региона в августе было принято решение лишить "ЭкоСтройРесурс" статуса регоператора. Официально оно обосновывается большим количеством жалоб на работу компании. С 1 ноября функции регоператора перейдут к ГУП "Экология".
Последние комментарии
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.