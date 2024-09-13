"ЭкоСтройРесурс" закрыл уголовное дело о неуплате налогов на 338 млн рублей

Прекращено уголовное дело, возбуждавшееся по факту уклонения мусорным регоператором ООО "ЭкоСтройРесурс" от уплаты налогов в особо крупном размере. Такие данные приводятся прокуратурой Самарской области в ответе на запрос депутата Госдумы Владимира Кошелева. Документ он опубликовал в своем телеграм-канале.

В надзорном ведомстве сообщили, что дело было прекращено 19 января 2024 г. в связи с уплатой в полном объеме недоимки и штрафа.

В прошлом году стало известно, что ФНС доначислила "ЭкоСтройРесурсу" 337,7 млн руб. налога на прибыль и НДС по итогам проверки за 2018–2020 годы.

В октябре 2023 г. в региональном следственном управлении по данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, руководство ООО "ЭкоСтройРесурc" для уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 г. создало ООО "ТрансРесурс". Благодаря этому злоумышленники смогли незаконно применить налоговые вычеты по НДС. Также были неправомерно завышены суммы расходов по сделкам с 18 организациями, индивидуальными предпринимателями и физлицами.

Директор "ЭкоСтройРесурса" Михаил Захаров тогда комментировал, что компания не является стороной по договорам, по которым были доначислены налоги.

Из ответа прокуратуры Владимиру Кошелеву также следует, что прекращено и уголовное дело о завышении тарифов, возбуждавшееся в отношении руководства "ЭкоСтройРесурса". Дело было возбуждено в январе 2023 года. Как сообщал депутат Госдумы Михаил Матвеев, следствие посчитало, что в "ЭкоСтройРесурсе" занизили выручку за 2020 г. на 223,5 млн руб. и завысили объемы вывезенных отходов и транспортных затрат на 763,4 млн рублей. Дело прекратили в декабре 2023 г. за отсутствием состава преступления.

Еще одно уголовное дело "ЭкоСтройРесурса" - о картельном сговоре - также прекратили в августе 2024 г. с той же формулировкой, однако прокуратура добилась отмены этого решения.

Напомним, ФАС России признала регоператора и пятерых транспортировщиков ТКО нарушителями антимонопольного закона. Компании, по данным ведомства, заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало ограничение конкуренции при проведении в 2019–2021 гг. торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО в Самарской области. Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,2 млрд рублей.

Компании пытались оспорить законность решения ведомства, дела по их искам были объединены в одно производство. 17 июля Арбитражный суд Москвы вынес отказ по иску.

Отметим, что властями региона в августе было принято решение лишить "ЭкоСтройРесурс" статуса регоператора. Официально оно обосновывается большим количеством жалоб на работу компании. С 1 ноября функции регоператора перейдут к ГУП "Экология".