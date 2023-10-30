В истории с "ЭкоСтройРесурcом" и неуплатой налогов появилось уголовное дело

В Самаре сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, руководство ООО "ЭкоСтройРесурc" для уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 г. создало ООО "ТрансРесурс". Благодаря этому злоумышленники смогли незаконно применить налоговые вычеты по НДС. Также были неправомерно завышены суммы расходов по сделкам с 18 организациями, индивидуальными предпринимателями и физлицами. В результате в налоговые декларации попадали ложные сведения и предприятие не заплатило более 337 млн рублей.

Напомним, ФНС проводило проверку за 2018–2020 годы. После этого мусорщикам доначислили 337,7 млн руб. налога на прибыль и НДС. "ЭкоСтройРесурc" с таким решением не согласился.

Уголовное дело возбудили по материалам ФНС России по Самарской области по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере").

Ситуацию с уголовным делом прокомментировал директор "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров: "337 миллионов — это сумма налоговых доначислений по сделкам, в которых "ЭкоСтройРесурс" не является стороной по договору. Их заключали операторы по обращению с ТКО с третьими лицами. Ни руководство, ни должностные лица регоператора не участвовали в создании указанного ООО "ТрансРесурс", и не влияют на решения или действия фирм-контрагентов.

Возбуждение процесса со стороны следственного комитета — формальный процесс и никак не доказывает вину регионального оператора. На сегодняшний день идет судебный процесс об отмене решения ФНС.

Арбитражным судом уже наложены обеспечительные меры, запрещающие исполнение решения налоговой службы. Но несмотря на это, а также на то, что "ЭкоСтройРесурс" в мае предоставил ФНС имущественное обеспечение на сумму 350 млн рублей, налоговая самовольно, без решений суда, списала с нас 189 млн текущих налогов, в счет погашения недоказанной недоимки, что также будет оспорено в суде.

В свою очередь мы готовы активно сотрудничать со Следственным комитетом и ГУ МВД России и предоставить для этого всю необходимую налоговую и учредительную документацию, которая находится в офисе регионального оператора".

Недавно "ЭкоСтройРесурc" попал в еще один скандал. ФАС России признала регоператора и пятерых транспортировщиков ТКО нарушителями антимонопольного закона. Компании заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало ограничение конкуренции при проведении в 2019–2021 гг. торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО в Самарской области. Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,2 млрд рублей.