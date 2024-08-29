Нового мусорного регоператора будут выбирать без конкурса

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области издало приказ, касающееся мусорной реформы. Документ определяет порядок присвоения статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) без проведения конкурсного отбора.
Согласно приказу, что основанием для проведения такой процедуры могут быть досрочное прекращение деятельности регоператора и признание конкурсного отбора несостоявшимся. При этом до 31 декабря 2024 г. Соглашение будут заключать в порядке очередности с:
• юрлицом, осуществляющим деятельность по обращению ТКО в Самарской области;
• иным юрлицом, имеющим государственную регистрацию на территории региона, лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (если в отношении него не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение суда о признании банкротом).
С 1 января 2025 г. процедура изменится. Статус регионального оператора будут присваивать на тот же срок, но соглашение будут заключать в порядке очередности с:
• юрлицом, которому присвоен статус регионального оператора;
• с государственным или муниципальным унитарным предприятием / учреждением, имеющим лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности,
в случае отказа юрлица.
О смене регоператора по обращению с ТКО власти Самарской области уже объявили. ООО "ЭкоСтройРесурс" завершит работу 31 октября 2024 года. При этом соглашение с компанией должно было действовать до 2028 года. Правила расторжения договора правительство уже утвердило.
С 1 ноября начнет работать новый регоператор. Это будет государственная компания, принадлежащая Самарской области.
Также осенью изменится система начисления платы вывоза мусора в городах Самарской области.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?