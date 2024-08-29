Нового мусорного регоператора будут выбирать без конкурса

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области издало приказ, касающееся мусорной реформы. Документ определяет порядок присвоения статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) без проведения конкурсного отбора.

Согласно приказу, что основанием для проведения такой процедуры могут быть досрочное прекращение деятельности регоператора и признание конкурсного отбора несостоявшимся. При этом до 31 декабря 2024 г. Соглашение будут заключать в порядке очередности с:

• юрлицом, осуществляющим деятельность по обращению ТКО в Самарской области;

• иным юрлицом, имеющим государственную регистрацию на территории региона, лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (если в отношении него не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение суда о признании банкротом).

С 1 января 2025 г. процедура изменится. Статус регионального оператора будут присваивать на тот же срок, но соглашение будут заключать в порядке очередности с:

• юрлицом, которому присвоен статус регионального оператора;

• с государственным или муниципальным унитарным предприятием / учреждением, имеющим лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности,

в случае отказа юрлица.

О смене регоператора по обращению с ТКО власти Самарской области уже объявили. ООО "ЭкоСтройРесурс" завершит работу 31 октября 2024 года. При этом соглашение с компанией должно было действовать до 2028 года. Правила расторжения договора правительство уже утвердило.

С 1 ноября начнет работать новый регоператор. Это будет государственная компания, принадлежащая Самарской области.

Также осенью изменится система начисления платы вывоза мусора в городах Самарской области.