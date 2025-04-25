Сортировщик мусора засудил бывшего регоператора Самарской области

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск экотехнопарка "Зелененький" против ООО "ЭкоСтройРесурс". Причиной стали внушительные долги за переработку отходов.

Экотехнопарк "Зелененький" находится вблизи специализированного полигона ТБО "Преображенка". В 2020 г. начала работать первая очередь - мусоросортировочный комплекс с мощностью 40 тысяч тонн в год. "ЭкоСтройРесурс", который с 2019 г. до октября 2024 г. служил региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), направлял туда мусор с контейнерных площадок Железнодорожного, Куйбышевского, Ленинского и Советского районов Самары.

Во время сортировки в экотехнопарке отбирали вторсырье, пригодное к переработке (пластик, металлы, ткань, стекло, макулатура и полиэтилен). Остальное направляли на захоронение.

Согласно материалам дела, долг у "ЭкоСтройРесурса" образовался за 2023-2024 годы. "Зелененький" произвел обработку мусора, а регоператор не заплатил. Досудебную претензию компания не удовлетворила.

Во время процесса были опрошены представители различных ведомств, в том числе УФНС России по Самарской области. Налоговики указали на аффилированность между истцом и ответчиком по следующим основаниям:

27 августа 2015 г. ЗАО "Экостройресурс" было преобразовано в АО "Экостройресурс", а 22 октября 2019 г. компания сменила название на АО Экотехнопарк "Зелененький";

генеральным директором организации с 19 января 2018 г. по 21 октября 2019 г. являлся Елисеев Сергей Валентинович. Он же был учредителем ООО "ТрансРесурс" (эта компания доставляла мусор в экотехнопарк) в период с 16 июля 2018 г. по 4 февраля 2019 г. и ООО "ЭкоСтройРесурс" с 24 мая по 8 июня 2018 года;

Ряднов Артем Константинович - до 2018 г. совладелец ООО "Экостройресурс" и генеральный директор АО "Экотехнопарк "Зелененький".

Однако эти связи суд не счел основанием для отказа в удовлетворении иска, "поскольку наличие таких отношений не исключается как осуществление каждым из этих лиц самостоятельной финансовой деятельности, так и оказание одним из них другому платных услуг, что служит обычной деловой практикой. В итоге арбитраж обязал "Экостройресурс" выплатит экотехнопарку "Зелененький" 138,18 млн рублей, включая проценты за пользование чужими денежными средствами.

Сегодня регоператором по обращению с ТКО является АО "Экология", принадлежащее Самарской области. Директором компании, кстати, был Константин Ряднов. Сейчас регоператором руководит Андрей Шестаков.