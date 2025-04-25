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Экономика и бизнес

Сортировщик мусора засудил бывшего регоператора Самарской области

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск экотехнопарка "Зелененький" против ООО "ЭкоСтройРесурс". Причиной стали внушительные долги за переработку отходов.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Экотехнопарк "Зелененький" находится вблизи специализированного полигона ТБО "Преображенка". В 2020 г. начала работать первая очередь - мусоросортировочный комплекс с мощностью 40 тысяч тонн в год. "ЭкоСтройРесурс", который с 2019 г. до октября 2024 г. служил региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), направлял туда мусор с контейнерных площадок Железнодорожного, Куйбышевского, Ленинского и Советского районов Самары.

Во время сортировки в экотехнопарке отбирали вторсырье, пригодное к переработке (пластик, металлы, ткань, стекло, макулатура и полиэтилен). Остальное направляли на захоронение.

Согласно материалам дела, долг у "ЭкоСтройРесурса" образовался за 2023-2024 годы. "Зелененький" произвел обработку мусора, а регоператор не заплатил. Досудебную претензию компания не удовлетворила.

Во время процесса были опрошены представители различных ведомств, в том числе УФНС России по Самарской области. Налоговики указали на аффилированность между истцом и ответчиком по следующим основаниям:

  • 27 августа 2015 г. ЗАО "Экостройресурс" было преобразовано в АО "Экостройресурс", а 22 октября 2019 г. компания сменила название на АО Экотехнопарк "Зелененький";
  • генеральным директором организации с 19 января 2018 г. по 21 октября 2019 г. являлся Елисеев Сергей Валентинович. Он же был учредителем ООО "ТрансРесурс" (эта компания доставляла мусор в экотехнопарк) в период с 16 июля 2018 г. по 4 февраля 2019 г. и ООО "ЭкоСтройРесурс" с 24 мая по 8 июня 2018 года;
  • Ряднов Артем Константинович - до 2018 г. совладелец ООО "Экостройресурс" и генеральный директор АО "Экотехнопарк "Зелененький".

Однако эти связи суд не счел основанием для отказа в удовлетворении иска, "поскольку наличие таких отношений не исключается как осуществление каждым из этих лиц самостоятельной финансовой деятельности, так и оказание одним из них другому платных услуг, что служит обычной деловой практикой. В итоге арбитраж обязал "Экостройресурс" выплатит экотехнопарку "Зелененький" 138,18 млн рублей, включая проценты за пользование чужими денежными средствами.

Сегодня регоператором по обращению с ТКО является АО "Экология", принадлежащее Самарской области. Директором компании, кстати, был Константин Ряднов. Сейчас регоператором руководит Андрей Шестаков. 

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