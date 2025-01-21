В Самаре возобновят суд по делу о сносе рынка на ул. Ново-Садовой

В феврале в Самаре продолжится судебный процесс по иску главы города к ООО "Парад". Причиной разбирательства стали постройки на ул. Ново-Садовой, в районе дома № 349. Это мини-рынок, расположенный рядом с торговым центром "Май".
Судебный процесс инициировали в 2023 году, когда главой Самары была Елена Лапушкина. Теперь в качестве истца будет выступать новый мэр - Иван Носков, которого избрали на этот пост в конце декабря 2024 года.
Как указано в материалах дела, городские власти потребовали признать постройки, общая площадь которых составляет 343,5 кв. метров, самовольными и обязать ООО "Парад" снести их за свой счет. Разбирательство затянулось из-за проведения экспертизы. Ее назначили только со второго раза - в ноябре 2024 года. Но уже через месяц Дагестанская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ прислала отказ от проведения экспертизы, сославшись на то, что Самарская область не входит в зону ее обслуживания.
Поэтому производство по делу решили возобновить. Теперь, по всей видимости, предстоит назначать экспертизу заново. Необходимо это для того, чтобы выяснить, создает ли мини-рынок угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов и можно ли ее обеспечить путем установки спецоборудования. Ведь торговые ряды расположены прямо у трамвайных путей. Также специалист должен дать заключение о том, соответствуют ли объекты действующим строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам, есть ли угроза жизни и здоровью граждан, а также возможность дальнейшей эксплуатации.
ООО "Парад" было зарегистрировано в Самаре в 2009 году. Компания занимается управлением недвижимостью и торговлей. Учредителями являются Людмила и Николай Васильевы. Последний известен как бенефициар ГК "Союз", которая владела жилой, торговой, офисной и складской недвижимостью в Самаре, Санкт-Петербурге, Омске и Волгограде. В частности, в число активов входили площади бывшего Средневолжского станкостроительного завода (Самара), "Алекскомбанк" (Владимирская область), транспортная компания "Союз" и ООО "Аттракцион", занимавшееся управлением Загородным парком. Принадлежал Васильеву и ТЦ "Май".