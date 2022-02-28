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Экономика и бизнес

Группа "Союз" консолидирует площадку обанкротившегося СПЗ

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Более 43 тысяч кв. метров земли бывшего Самарского подшипникового завода достались структуре, близкой к группе "Союз" Николая Васильева. АО "Фортуна" заключило договор покупки трех участков земли СПЗ, которые ранее отказались приобретать победители предыдущих торгов. Группа Васильева претендует на еще один актив СПЗ — производственный корпус № 7, пишет "Самарское обозрение".

ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) было головным предприятием "СПЗ-Групп". В лучшие годы предприятие занимало 11% российского подшипникового рынка. В 2017 г. Самарский подшипниковый завод вошел в банкротство. В настоящий момент предприятие находится в стадии конкурсного производства.

В последние два года на торгах распродаются оборудование, продукция и недвижимость СПЗ. Наиболее ценными активами являются 37 земельных участков и девять корпусов СПЗ, а также различные объекты недвижимости. В общей сложности площадь земли завода, которой подыскивают нового собственника, составляет 39,8 га. Размер производственных и складских помещений, выставленных на продажу, — 201 тыс. кв. м.

Всего на начало года покупателей нашли на 18 объектов недвижимости СПЗ.

В феврале 2022 г. многие потенциальные покупатели активов Самарского подшипникового завода отказались от заключения договоров купли-продажи. Сообщение об этом 2 февраля опубликовал конкурсный управляющий СПЗ Алексей Пономарев.

9 февраля года три участка забрало АО "Фортуна". Речь идет о земле общей площадью 43,446 тыс. кв. м. Два участка из трех находятся под обременением в виде пролегающего через них железнодорожного пути. Стоимость сделки составила 47,22 млн рублей. С какой целью "Фортуна" приобрела имущество Самарского подшипникового завода, неизвестно.

Компания зарегистрирована в 2021 г. в Москве. Согласно данным госрегистрации, она ведет деятельность в области права. Владельцем "Фортуны" выступает Юлия Шишова. Помимо того Шишовой принадлежат еще пять юридических компаний в Москве: АО "Гольфстрим", АО "Гудинвест", АО "Кассиопея", АО "Навигатор инвестиций" и АО "Ригель". Руководит "Фортуной" Андрей Корнилов.

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Последние комментарии

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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