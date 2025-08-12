Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС

Более 600 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства было поставлено на кадастровый учет за 7 месяцев 2025 года Управлением Росреестра по Самарской области, что соответствует почти 4,5 тысячи индивидуальных жилых домов.
Самарский Росреестр отмечает, что по количеству зарегистрированного жилья пик учетно-регистрационных действий по ИЖС пришелся на июль текущего года и составил 757 домов.
Для оформления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство можно воспользоваться "Национальной системой пространственных данных" (НСПД) — федеральной программой, внедренной в Самарской области в числе пилотных регионов в стране.
НСПД — является единым геоинформационным ресурсом, объединяющим на цифровой платформе множество различных пространственных данных ведомственных информационных систем в сфере недвижимости.
Как с помощью сервисов НСПД получить в собственность или аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, а также оформить построенный на нем объект можно узнать здесь.
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.