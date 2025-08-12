Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС

Более 600 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства было поставлено на кадастровый учет за 7 месяцев 2025 года Управлением Росреестра по Самарской области, что соответствует почти 4,5 тысячи индивидуальных жилых домов.

Самарский Росреестр отмечает, что по количеству зарегистрированного жилья пик учетно-регистрационных действий по ИЖС пришелся на июль текущего года и составил 757 домов.

Для оформления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство можно воспользоваться "Национальной системой пространственных данных" (НСПД) — федеральной программой, внедренной в Самарской области в числе пилотных регионов в стране.

НСПД — является единым геоинформационным ресурсом, объединяющим на цифровой платформе множество различных пространственных данных ведомственных информационных систем в сфере недвижимости.

Как с помощью сервисов НСПД получить в собственность или аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, а также оформить построенный на нем объект можно узнать здесь.