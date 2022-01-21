Банкротство Александра Швидака может оказаться преднамеренным

Финансовый управляющий Александра Швидака Владимир Авилов нашел признаки преднамеренного банкротства. В чем они выражаются, управляющий комментировать не стал.

Бенефициара "СПЗ-Групп" признали несостоятельным в июле 2021 г. по инициативе московского ООО "Высота".

В реестр кредиторов намерены войти ряд банков, кредитовавших предприятия Швидака. ПАО "Восточный экспресс банк" обратилось в суд с требованием 225,9 млн руб. - сумма кредита компании "Звезда-Энергетика", по которому поручился бизнесмен. Требования АО "АБ Россия" (3,5 млрд руб.) и ООО "КИПЕР" (645,4 млн руб.) также связаны с долгами "Звезды-Энергетика".

Вернуть 133,6 млн руб. надеется и санкт-петербургское ООО "Коммерц Консалт": в рамках банкротства последнего была признана незаконной сделка по перечислению денег Швидаку.

ПАО "АК БАРС" Банк заявило требования в 668 млн руб. по кредитам ОАО "Самарский подшипниковый завод".

АО КБ "Солидарность" уже не впервые пытается вернуть 435,5 млн руб., которые заемщик должен был выплатить по мировому соглашению, заключенному в 2018 году.

Кроме того, в реестр кредиторов планирует попасть ряд компаний, некогда подконтрольных Швидаку.

Напомним, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. бизнесмен украл деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб".