Банкротство Александра Швидака может оказаться преднамеренным

Финансовый управляющий Александра Швидака Владимир Авилов нашел признаки преднамеренного банкротства. В чем они выражаются, управляющий комментировать не стал.
Бенефициара "СПЗ-Групп" признали несостоятельным в июле 2021 г. по инициативе московского ООО "Высота".
В реестр кредиторов намерены войти ряд банков, кредитовавших предприятия Швидака. ПАО "Восточный экспресс банк" обратилось в суд с требованием 225,9 млн руб. - сумма кредита компании "Звезда-Энергетика", по которому поручился бизнесмен. Требования АО "АБ Россия" (3,5 млрд руб.) и ООО "КИПЕР" (645,4 млн руб.) также связаны с долгами "Звезды-Энергетика".
Вернуть 133,6 млн руб. надеется и санкт-петербургское ООО "Коммерц Консалт": в рамках банкротства последнего была признана незаконной сделка по перечислению денег Швидаку.
ПАО "АК БАРС" Банк заявило требования в 668 млн руб. по кредитам ОАО "Самарский подшипниковый завод".
АО КБ "Солидарность" уже не впервые пытается вернуть 435,5 млн руб., которые заемщик должен был выплатить по мировому соглашению, заключенному в 2018 году.
Кроме того, в реестр кредиторов планирует попасть ряд компаний, некогда подконтрольных Швидаку.
Напомним, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. бизнесмен украл деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб".
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?