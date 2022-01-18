Суд вернул уголовное дело Александра Швидака в прокуратуру

Московский районный суд Казани вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Швидака, сообщает "Ъ-Волга" со ссылкой на адвоката бизнесмена Анну Миненкову.
"Дело вернули обратно в прокуратуру в связи с ошибками, допущенными в обвинительном заключении", — сказала собеседница издания.
Как она уточнила, обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, "что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения".
Напомним, Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. он украл деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб". Для этого член совета директоров оформлял договоры займа между организацией и физлицом (собой). Ущерб составил 60,8 млн рублей.
Сначала дело поступило для рассмотрения в Октябрьский районный суд Самары. Но 10 сентября судья Рамиль Гильманов решил передать его в Московский районный суд Казани.
Последние комментарии
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