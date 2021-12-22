Уголовное дело Александра Швидака поступило в Московский районный суд Казани

В понедельник, 20 декабря, в Московском районном суде Казани зарегистрировали уголовное дело Александра Швидака. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. он украл деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб". Для этого член совета директоров оформлял договоры займа между организацией и физлицом (собой). Ущерб составил 60,8 млн рублей.

Сначала дело поступило для рассмотрения в Октябрьский районный суд Самары. Но 10 сентября судья Рамиль Гильманов решил передать его в Московский районный суд Казани.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Московском районном суде Казани, уголовное дело было зарегистрировано у них 20 декабря, на следующий день материалы передали судье Дмитрию Игонину. Дата заседания пока не назначена.