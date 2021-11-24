Уголовное дело Александра Швидака рассмотрят в Казани

Апелляционная инстанция Самарского облсуда не стала менять постановление Октябрьского районного суда о передаче уголовного дела Александра Швидака для рассмотрения в Московский районный суд Казани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Александра Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. он похитил деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб". Для этого член совета директоров оформлял договоры займа между организацией и физлицом (собой). Ущерб составил 60,8 млн рублей.

Задержали Швидака 27 октября 2020 года.

Позже уголовное дело поступило для рассмотрения в Октябрьский районный суд Самары. 10 августа судья Рамиль Гильманов решил передать дело для рассмотрения в Московский районный суд Казани. В Самарский областной суд поступила жалоба на это постановление, но вышестоящая инстанция оставила его в силе.