Уголовное дело по выводу денег из "Волгатеплоснаба" отправили в суд

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу члена совета директоров ООО "Волгатеплоснаб", которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, обвиняемый с декабря 2016 г. по май 2019 г. похитил деньги с банковских счетов фирмы. Для этого он оформлял договоры займа между организацией и физлицом. Ущерб составил 60,8 млн рублей.

Во время следствия на имущество предпринимателя наложили арест на сумму ущерба.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.

Вероятно, речь идет об уголовном деле Александра Швидака.