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Преступления Происшествия

Александру Швидаку продлили срок домашнего ареста на месяц

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 декабря, Железнодорожный райсуд Самары под председательством судьи Лидии Кривоносовой продлил домашний арест Александру Швидаку на месяц — до 25 января 2021. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Александра Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О его задержании сообщили 27 октября. 28 октября Железнодорожный райсуд отправил его под стражу. 19 ноября апелляционная инстанция облсуда изменила меру пресечения на домашний арест до 25 декабря.

Уголовное дело может быть связано с деятельностью бизнесмена в ООО "Волгатеплоснаб" в 2017–2019 годах.

По данным источников Волга Ньюс, следствие, предположительно, подозревает Швидака в заключении с ООО "Волгатеплоснаб" договоров займа на 59,78 млн руб. в 2017–2019 годах. Средства по этим займам возвращать якобы никто не собирался. ООО "Волгатеплоснаб" около года назад инициировало процедуру банкротства из-за долгов на 387,67 млн руб., позже фирму признали банкротом и открыли конкурсное производство.

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