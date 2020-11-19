Александра Швидака выпустили из СИЗО

В четверг, 19 ноября, апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила Александру Швидаку меру пресечения с содержания под стражей до 25 декабря на домашний арест на такой же срок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, Александра Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О его задержании стало известно 27 октября. 28 октября Железнодорожный райсуд отправил его под стражу.

Уголовное дело может быть связано с деятельностью бизнесмена в ООО "Волгатеплоснаб" в 2017–2019 годах.

По данным источников Волга Ньюс, следствие якобы подозревает Швидака в заключении с ООО "Волгатеплоснаб" договоров займа на 59,78 млн руб. в 2017–2019 годах. Средства по этим займам возвращать якобы никто не собирался. "Волгатеплоснаб" около года назад инициировало процедуру банкротства из-за долгов на 387,67 млн руб., позже фирму признали банкротом и открыли конкурсное производство.