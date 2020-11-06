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Преступления Происшествия

Адвокат подал жалобу на постановление об аресте Александра Швидака

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Адвокат Александра Швидака подал жалобу на постановление Железнодорожного райсуда Самары о заключении под стражу его подзащитного. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Александра Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О его задержании стало известно 27 октября. 28 октября Железнодорожный райсуд отправил его под стражу до 25 декабря. 2 ноября адвокат подал жылобу на это постановление.

Уголовное дело может быть связано с деятельностью бизнесмена в ООО "Волгатеплоснаб" в 2017–2019 годах.

По данным источников Волга Ньюс, следствие якобы подозревает Швидака в заключении с ООО "Волгатеплоснаб" договоров займа на 59,78 млн руб. в 2017–2019 годах. Средства по этим займам возвращать ООО якобы никто не собирался. ООО "Волгатеплоснаб" около года назад инициировало процедуру банкротства из-за долгов на 387,67 млн руб., позже фирму признали банкротом и открыли конкурсное производство.

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