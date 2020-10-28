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Суды Происшествия

Александра Швидака отправили под арест

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Железнодорожный районный суд Самары принял решение об аресте бизнесмена Александра Швидака на срок до 25 декабря 2020 года. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Фото: pixabay.com

Александр Швидак подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информация о его задержании стала известна во вторник, 27 октября 2020 года.

Уголовное дело, по данным издания, связано с действиями бизнесмена в ООО "Волгатеплоснаб" ("ВТС", специализируется на производстве пара и горячей воды, занимается эксплуатацией котельных) в 2017–2019 годах.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, уголовное дело в отношении "жителя Самары 1973 года рождения" было выделено в отдельное производство из материалов другого дела, возбужденного еще в декабре 2019 г. по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере". Ущерб по этому делу оценивается в 109 млн рублей.

Фабулу этого дела, а также того, что было выделено из него в отдельное производство (в отношении Александра Швидака — прим. ред.) в пресс-службе регионального ГУ МВД не раскрывают.

Однако, по данным источников "Волга Ньюс", следствие якобы подозревает Александра Швидака в заключении с ООО "Волгатеплоснаб" договоров займа на 59,78 млн руб. в 2017–2019 годах. Средства по этим займам возвращать обществу якобы никто не собирался.

Адвокаты бизнесмена уже направили в прокуратуру Самары жалобу на незаконность возбуждения дела.

ООО "Волгатеплоснаб" около года назад инициировало процедуру собственного банкротства в связи с долгами на 387,67 млн руб., месяц назад общество было признано банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство. 

Владельцем 80% "ВТС", по данным ИАС Seldon Basis, является Антон Лунин. Ранее такой долей в компании владело АО "Звезда-Энергетика". Контрольный пакет акций компании, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, принадлежит кипрскому обществу "Лавенко Лимитед". Последнее ранее входило в список аффилированных лиц ОАО "Волгабурмаш", которое связывают с Александром Швидаком. Имя Александра Швидака связывают с двумя холдингами — "ВБМ-Групп" и "СПЗ-Групп".

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