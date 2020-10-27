Источник: Александр Швидак задержан по подозрению в мошенничестве

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в ООО "Волгатеплоснаб" ("ВТС") и задержало по нему известного бизнесмена Александра Швидака. Информацию о признании решения о возбуждении дела обоснованным Волга Ньюс подтвердили в прокуратуре Самарской области, воздержавшись от более подробных комментариев.

В пресс-службе регионального ГУ МВД комментариев по этому делу пока не дают. Однако источники издания в силовых структурах подтвердили информацию о задержании Александра Швидака.

По данным собеседников издания, следствие предполагает, что "неустановленное лицо" из числа членов совета директоров ООО "Волгатеплоснаб" примерно в апреле 2017 г. предложило заключить с ним договоры займа. Члены совета директоров, якобы "будучи обманутыми неустановленным следствием лицом дали свое согласие на заключение договоров займа".

С 2017 по 2019 гг. были заключены договоры займа с "неустановленным лицом" на 59,78 млн руб., и средства эти якобы возвращать обществу никто не собирался. В связи с этим следователи пришли к выводу, что деньги эти были похищены.

Связаться с Александром Швидаком на момент публикации материала не удалось — телефон бизнесмена отключен.

Однако в пресс-службе прокуратуры области подтвердили факт получения прокуратурой Самары жалобы от адвокатов бизнесмена. Они настаивают на незаконности возбуждения дела. По этой жалобе прокуратура проведет проверку, пояснили в ведомстве.

ООО "Волгатеплоснаб" специализируется на производстве пара и горячей воды. Общество занимается эксплуатацией котельных. В октябре 2019 г. "ВТС" инициировало процедуру собственного банкротства, объяснив это наличием долгов перед кредиторами на 387,67 млн рублей. В конце сентября текущего года общество было признано банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство.

Владельцем 80% общества в настоящее время, по данным ИАС Seldon Basis, является Антон Лунин. Ранее такой долей в компании владело АО "Звезда-Энергетика". Контрольный пакет акций компании, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, принадлежит кипрскому обществу "Лавенко Лимитед". Последнее ранее входило в список аффилированных лиц ОАО "Волгабурмаш", которое связывают с Александром Швидаком.