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Девелопмент Строительство и недвижимость

Бывший офис "АК Банка" перешел в собственность близкого ГК "Союз" лица

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший офис "АК Банка" на ул. Красноармейской, 1 в Самаре поменял собственника. Рафаиль Душтуров продал актив ИП Зинину В.В., близкому группе "Союз".

Фото: ФОТО АВТОРА

Договор купли-продажи был заключен в мае. 

Напомним, до недавнего времени объект принадлежал обанкроченному "АктивКапитал Банку". Здание частично (206 кв. м) располагалось в границах соседнего участка, который в 2018 г. по договору купли-продажи перешел в собственность ООО "Самарские строительные технологии".

По версии компании, здание было самовольно реконструировано до момента его регистрации в 2013 году. Тогда постройкой владело ООО "Парадиз Холдинг". Затем через ряд сделок собственником объекта стал "АК Банк". Осенью 2022 г. бывший офис кредитной организации был продан на торгах. Победителем стал директор ООО "ОйлАгро" Рафаиль Душтуров, близкий семье бизнесмена Николая Чудаева. Сделку приостановили из-за судебного спора с "Самарскими строительными технологиями".

В начале года компания проиграла суд о сносе здания. Кроме того, суд признал отсутствующим право собственности ООО "Самарские строительные технологии" на соседний участок площадью 9,7 тыс. кв. метров.

После Валерий Зинин, который, по информации ИАС Seldon.Basis, связан с бизнесом главы ГК "Союз" Николая Васильева, оформил правопреемство в суде и отозвал земельные претензии к "Самарским строительным технологиям". В свою очередь, представители компании отказались от требования снести здание офиса.

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