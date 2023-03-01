Суд разрешил спор о сносе бывшего офиса "АК Банка" на ул. Красноармейской

ООО "Самарские строительные технологии" проиграло дело о сносе бывшего офиса "АК Банка" на ул. Красноармейской, 1. Более того, компанию не признали правообладателем граничащего участка.

"Самарские строительные технологии" требовали сноса здания 1949 года постройки площадью 3,3 тыс. кв. метров. До недавнего времени объект принадлежал обанкроченному "АктивКапитал Банку". Здание частично (206 кв. м) располагалось в границах соседнего участка, который в 2018 г. по договору купли-продажи перешел в собственность "Самарских строительных технологий".

По версии компании, здание было самовольно реконструировано до момента его регистрации в 2013 году. Тогда постройкой владело ООО "Парадиз Холдинг". Затем через ряд сделок собственником объекта стал "АК Банк". Осенью бывший офис кредитной организации был продан на торгах. Победителем стал директор ООО "ОйлАгро" Рафаиль Душтуров, близкий семье бизнесмена Николая Чудаева. Но сделку приостановили из-за судебного спора с "Самарскими строительными технологиями".

В ходе разбирательства была проведена экспертиза, которая показала, что демонтаж пристроек к зданию на ул. Красноармейской, 1 не повлияет на безопасность основной конструкции. Суд не увидел оснований для сноса всего объекта и отказал в требованиях истца.

Между тем "АК Банк" реанимировал спор о праве собственности "Самарских строительных технологий" на соседний участок, на котором расположен подъезд к торговому центру "Кубатура". Ранее суд установил, что приватизация земли в 2008 г. была проведена с нарушениями. Однако разбирательство по этому делу прекратили в 2019 году.

Банк довел дело до логического завершения в рамках спора о сносе офиса. Суд исследовал цепочку сделок с участком. Выяснилось, что первоначально на территории находились проезды и площадки между цехами ОАО "Средневолжский станкостроительный завод". Поскольку проезды и площадки не относятся к объектам недвижимости, право собственности на землю было зарегистрировано незаконно. В результате суд признал отсутствующим право собственности ООО "Самарские строительные технологии" на спорный участок площадью 9,7 тыс. кв. метров.