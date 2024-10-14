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Экономика и бизнес

Самарские инвесторы приобрели базу отдыха на Финском заливе

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарское ООО "Весна 64" приобрело на торгах Российского аукционного дома (РАД) имущественный комплекс в Приморске (Выборгский район Ленобласти), на Пляжной ул., 5а, сообщает "Деловой Петербург". В него входят участок площадью 3,9 га в охранной зоне Финского залива и нежилые здания общей площадью около 2 тыс. кв. м. Одно из зданий недавно получило статус объекта культурного наследия - это "Летняя дача Генриха Генриховича (Андрея Андреевича) Мюзера". Победитель предложил за лот 38,3 млн рублей.

Это были уже повторные торги: летом аукцион выиграла московская компания "Аттик", предложившая цену 55 млн рублей. Однако в итоге от сделки она уклонилась.

ООО "Весна 64", по данным "Контур.Фокус", принадлежит Владимиру и Матвею Васильевым. Компания зарегистрирована в Самаре, ее связывают с ГК "Союз" Николая Васильева. Месяц назад "Весна 64" купила на торгах РАД компанию "СБК Республика", которой принадлежит торгово–выставочный комплекс площадью около 45 тыс. м2 "Республика" в Барнауле. Связаться с ООО "Весна 64" не удалось.

Предполагается, что бывшая ведомственная база отдыха "Метростроя" после модернизации будет открыта для широкого круга туристов. Здание памятника может быть использовано под номерной фонд, административные функции или ресторан в составе комплекса, полагают брокеры.

База отдыха в Приморске - редкий актив в общем портфеле недвижимости обанкротившегося "Метростроя". В основном в собственности предприятия - производственные объекты, оборудование, офисные площади. На данный момент крупнейшая сделка по активам компании - продажа участка и зданий на ул. Ивана Черных за 2,8 млрд рублей. На этой неделе должны пройти торги по помещениям компании на Загородном пр., 52а, и Благодатной ул., 47, а также по комплексу зданий на дороге на Турухтанные острова.

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