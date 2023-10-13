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Мэрия Самары добивается сноса торговых павильонов в районе ТЦ "Май"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары требует от ООО "Парад" известного бизнесмена Николая Васильева снести две постройки, расположенные по адресу ул. Ново-Садовая, в районе д. 349 - около ТЦ "Май". С соответствующим иском горадминистрация обратилась в областной арбитражный суд.

Фото: автора

Власти указывают на тот факт, что постройки площадью 98,3 и 245,2 кв. м, в которых размещаются торговые павильоны, являются самовольными.

Пока суд принял обеспечительные меры, запретив Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области совершать какие-либо регистрационные действия с этими объектами.

"Парад" должен снести торговые павильоны. Однако у него есть возможность обжаловать решение суда.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Парад" подконтролен Николаю Васильеву, известному как бенефициар ГК "Союз". Компания зарегистрирована в 2009 году. На ее балансе находятся активы на 299 млн руб., выручка по итогам 2022 г. составила при этом 5,2 млн руб., а прибыль - всего 34 тыс. рублей.

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