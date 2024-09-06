Структура самарской ГК "Союз" купила торгово-выставочный комплекс в Барнауле

Самарское ООО "Весна 64", связанное с группой "Союз" Николая Васильева, стало единственным участником торгов по продаже торгово-выставочного комплекса "Республика", находящегося в Барнауле. Это следует из документов электронной торговой площадки "Российский аукционный дом".

Торгово-выставочный комплекс и участок под ним продавались как 100% долей ООО "СБК Республика". Начальная цена лота составляла 603 млн рублей. Торги должны были пройти на понижение, но поскольку участником аукциона стала только "Весна 64", он был признан несостоявшимся. Цена, которую предложила компания, не раскрывается.

"В случае признания торгов несостоявшимися по причине допуска Единственного участника торгов, Договор заключается Продавцами с Единственным участником торгов по предложенной им в Заявке на участие в торгах, цене (но не менее минимальной цены Лота) в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты признания торгов несостоявшимися. При этом для Единственного участника торгов заключение Договора по итогам торгов является обязательным", - указывается в протоколе торгов от 27 августа.

ТВК "Республика" был построен в 2010 году. Его общая площадь составляет 44 тыс. кв. м. Ранее комплекс принадлежал ООО "Мега-дом", впоследствии обанкротившемуся.

ООО "Весна 64", по данным ИАС Seldon.Basis, было учреждено 14 апреля 2015 года. Компания, являющаяся микроорганизацией с одним сотрудником, зарегистрирована на ул. Куйбышева, 128. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., выручка по итогам 2022 г. - 0 руб., чистый убыток - 278 тыс. рублей. Директор компании Алексей Виноградов, собственник - Владимир Васильев. Последний в 2010-2020 гг. выступал владельцем ООО "Аттракцион", участвовавшего в сделке по приобретению земельного участка Загородного парка Самары и его объектов, а также управлявшего парковым хозяйством.