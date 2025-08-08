16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" в концовке вырвал ничью у махачкалинского "Динамо" — 1:1 "Крылья Советов" арендовали у "Спартака" защитника Никиту Чернова Йонуц Неделчару: "Когда мы играли против друг друга, Дзюба был для меня большой проблемой" "Крылья Советов" арендовали полузащитника Ильзата Ахметова Роберто Фернандес: "Мы не заслуживали поражения и играли в свой футбол"

Футбол Спорт

"Акрон" в концовке вырвал ничью у махачкалинского "Динамо" — 1:1

МАХАЧКАЛА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 8 августа, в Каспийске, в четвертом туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" — 1:1.

В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, после подачи с углового от Джавада ударом головой отличился Табидзе — 1:0.

На 84 минуте после аута от Фернандеса, Дзюба скинул мяч на Беншимола и Жилсон в касание с рикошетом от штанги поставил точку в матче — 1:1.

Следующую игру тольяттинцы проведут в рамках Кубка России в Самаре 12 августа против московского ЦСКА.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31