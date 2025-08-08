"Акрон" в концовке вырвал ничью у махачкалинского "Динамо" — 1:1

В пятницу, 8 августа, в Каспийске, в четвертом туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" — 1:1.
В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, после подачи с углового от Джавада ударом головой отличился Табидзе — 1:0.
На 84 минуте после аута от Фернандеса, Дзюба скинул мяч на Беншимола и Жилсон в касание с рикошетом от штанги поставил точку в матче — 1:1.
Следующую игру тольяттинцы проведут в рамках Кубка России в Самаре 12 августа против московского ЦСКА.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.