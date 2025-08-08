"Акрон" в концовке вырвал ничью у махачкалинского "Динамо" — 1:1

В пятницу, 8 августа, в Каспийске, в четвертом туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" — 1:1.

В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, после подачи с углового от Джавада ударом головой отличился Табидзе — 1:0.

На 84 минуте после аута от Фернандеса, Дзюба скинул мяч на Беншимола и Жилсон в касание с рикошетом от штанги поставил точку в матче — 1:1.

Следующую игру тольяттинцы проведут в рамках Кубка России в Самаре 12 августа против московского ЦСКА.