Разговоры о важном: космическая история Самарской области

В преддверии Дня космонавтики в рамках проведения урока "Разговоры о важном" в базовой школе РАН гимназии №11 академики РАН - председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер встретились со старшеклассниками.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Геннадий Котельников напомнил гимназистам, что Самара - космическая столица России. День космонавтики - для региона особенный праздник и особая гордость. Первый спутник Земли был выведен на орбиту 4 октября 1957 года на куйбышевской ракете. Здесь же были созданы первые межконтинентальные ракеты и первые космические корабли "Восток" и "Восход". Первый космонавт Земли Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года полетел на ракете, первые две ступени которой были сделаны в Куйбышеве на предприятии "ЦСКБ-Прогресс".

Сразу после легендарного полета именно в Куйбышеве приняли Юрия Гагарина, здесь он восстанавливался, готовил свой доклад о полете на орбите, 14 апреля побывал на "Прогрессе", чтобы увидеть цеха, где изготавливались ракеты-носители.

Председатель губернской думы рассказал школьникам, что в Куйбышев приезжали сразу после своих полетов еще пять космонавтов: Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Поделился председатель парламента и своим детским впечатлением от сообщения о первом в мире полете человека в космос. В тот легендарный день, 12 апреля 1961 года, он, 12-летний мальчик, был в школе на уроках, когда в коридоре кто-то громко закричал: "Наши в космосе, Гагарин в космосе!"

"Тут уже, конечно, стало не до уроков, все мы выскочили из школы. Все ребята, да что там, все село побежало к радиоточке, а там - позывные "Широка страна моя родная", и торжественно-тревожный голос Юрия Левитана объявляет о первом в мире полете человека в космическое пространство. Это была настоящая всеобщая радость. Люди в едином порыве обнимались, плакали, поздравляли друг друга, эйфория передавалась молниеносно, и создавалось ощущение всеобщего праздника. А это и был всеобщий праздник. Наш советский человек Юрий Алексеевич Гагарин открыл дорогу в космос! С тех пор в космос выходили более 500 человек из нескольких десятков стран. Но первенство в освоении просторов Вселенной навсегда принадлежит нашему Отечеству, не забывайте об этом", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Славится наша Самарская земля и тем, что здесь родились, жили и работали шестеро космонавтов: Олег Юрьевич Атьков выполнил полет в космос в 1984 году. Сергей Васильевич Авдеев - в 1992 году. Алексей Александрович Губарев летал в космос дважды в 1975 и 1978 годах. Михаил Борисович Корниенко провел в космосе 11 месяцев. Виктор Иванович Пацаев погиб при полете в космос в 1971 году.

"Подробнее хочется рассказать о нашем космонавте Олеге Дмитриевиче Кононенко, Герое России, почетном гражданине Самарской области. Он совершил пять космических полетов и в 2024 году установил мировой рекорд по продолжительности нахождения человека в космосе - 1111 суток. Сейчас он трудится директором Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Я интересовался у него, собирается ли он останавливаться на достигнутом, хочет ли он полететь в космос в шестой раз. Ведь космос - это колоссальные нагрузки! Как вы думаете, что он ответил? Ответ был, конечно, положительный. Уже известно, что Олег Кононенко осуществит шестой полет на МКС в рамках экспедиции МКС-77. Предварительная дата - сентябрь 2027 года. Он возглавит экипаж корабля "Союз МС-31", - пояснил спикер.

Подробно рассказал Геннадий Котельников о предприятии Ракетно-космический центр "Прогресс", которое стало символом Самарской области.

На сегодняшний день усилиями его трудового коллектива произведено и запущено в космическое пространство 2015 ракет-носителей и 1006 космических аппаратов. Эти показатели больше, чем у любой другой космической фирмы мира.

Уже более полувека и до сих пор самарские "Союзы" составляют основу пилотируемой космонавтики, а конструкторы активно участвуют в важнейших проектах космической отрасли, подчеркнул спикер.

"Эти успехи были бы невозможны без достижений выдающихся  конструкторов нашей страны - дважды Героев Социалистического Труда, академика Академии наук СССР Сергея Павловича Королева, заслуженного работника промышленности СССР, заслуженного деятеля науки и техники РФ, член-корреспондента РАН, почетного гражданина Самары и первого почетного гражданина Самарской области Дмитрия Ильича Козлова,  академика Академии наук СССР, почетного гражданина Самары Николая Дмитриевича Кузнецова, а также трудовых коллективов предприятий авиакосмической отрасли Самарской области. Благодаря им Самара снискала славу космической столицы России!" - подытожил Геннадий Котельников.

Одним из символов нашего города стал монумент "Ракета "Союз", установленный на пр. Ленина. Он входит сегодня во все популярные туристические маршруты. Эта настоящая трехступенчатая ракета-носитель из семейства Р-7, предназначенная для выведения на орбиту Земли космических кораблей типа "Союз", напомнил Геннадий Котельников. Ракета-носитель установлена вертикально, как на стартовой площадке космодромов. Этот легендарный экземпляр был изготовлен в 1984 году заводом "Прогресс" как образец для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. В 1999 году ракету, уже выработавшую свой ресурс, подарили РКЦ "ЦСКБ-Прогресс" в честь 40-летнего юбилея предприятия.

Председатель Общественной палаты региона, президент национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, академик РАН Виктор Сойфер дополнил исторический экскурс лекцией "Отражение Земли" и рассказал гимназистам о современных способах исследования космоса.

"Одна из задач, которая решается космическими средствами, - космическое дистанционное зондирование Земли. Как можно с помощью космических средств (в частности, сенсоров, фотосредств и гиперспектральных сенсоров) находить различные полезные ископаемые, понимать, в каком состоянии находятся посевы, обнаруживать ранние очаги пожаров и даже землетрясений. Все это Земля рассказывает о себе, если смотреть из космоса. Когда с космосом сталкиваешься по-настоящему - понимаешь, насколько это важный для нас реальный мир, отличный от виртуального. И это важно донести до подрастающего поколения, чтобы переориентировать их из гаджетов к мечте и космосу, которые требуют от исследователей мужества и знаний", - пояснил Виктор Сойфер. 

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем космонавтики! Уверен, многие из вас, когда станут взрослыми, будут связаны с освоением космического пространства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета нашей страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России", - подвел итоги встречи со школьниками Геннадий Котельников. 

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

