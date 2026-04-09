Финансирование энергетики обсудили на деловом завтраке НОВИКОМа

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) совместно с правительством Республики Татарстан провел деловой завтрак для руководителей предприятий ТЭК. На встрече обсуждались вопросы финансирования и развития топливно-энергетического комплекса страны. Мероприятие прошло в рамках международного форума "Энергопром".

Почетными гостями делового завтрака стали Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Делегацию банка НОВИКОМ возглавила председатель правления Елена Георгиева.

В своем приветствии руководитель НОВИКОМа отметила, что сегодня банк нацелен на развитие и углубление сотрудничества с лидерами гражданских отраслей промышленности. По словам Елены Георгиевой, особый интерес для банка представляют компании топливно-энергетического комплекса, так как именно они составляют основу экономики России и стимулируют развитие смежных отраслей: машиностроения, металлургии и других. По итогам 2025 года доля клиентов из сферы ТЭК в портфеле НОВИКОМа увеличилась в полтора раза и достигла 160 млрд рублей, что составляет 22% от общего объема. Банк содействует модернизации технической базы предприятий и реализации масштабных проектов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость активного участия финансовых организаций в решении актуальных задач, стоящих перед энергетическим сектором страны. В качестве показательного примера глава республики привел банк НОВИКОМ, который продуктивно взаимодействует с ведущими компаниями региона.

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал банки наращивать компетенции в области энергетики и совместно развивать топливно-энергетический комплекс. Была отмечена основополагающая роль ТЭК в экономике страны, что закреплено в Энергетической стратегии России до 2050 года. Министр также высоко отметил деятельность НОВИКОМа в качестве стратегического партнера отрасли.

В деловом завтраке также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупных промышленных предприятий ТЭК и делегации Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Йемена.

Международный электроэнергетический форум "Энергопром" прошел в Казани с 1 по 3 апреля. Ключевое событие энергетической отрасли объединило представителей промышленности, бизнеса и органов власти. На форуме обсудили перспективы развития отечественной энергетики и вопросы финансирования отраслевых проектов. НОВИКОМ выступил генеральным партнером мероприятия.