Финансирование энергетики обсудили на деловом завтраке НОВИКОМа

16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки Финансы

КАЗАНЬ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) совместно с правительством Республики Татарстан провел деловой завтрак для руководителей предприятий ТЭК. На встрече обсуждались вопросы финансирования и развития топливно-энергетического комплекса страны. Мероприятие прошло в рамках международного форума "Энергопром".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Почетными гостями делового завтрака стали Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Делегацию банка НОВИКОМ возглавила председатель правления Елена Георгиева.

В своем приветствии руководитель НОВИКОМа отметила, что сегодня банк нацелен на развитие и углубление сотрудничества с лидерами гражданских отраслей промышленности. По словам Елены Георгиевой, особый интерес для банка представляют компании топливно-энергетического комплекса, так как именно они составляют основу экономики России и стимулируют развитие смежных отраслей: машиностроения, металлургии и других. По итогам 2025 года доля клиентов из сферы ТЭК в портфеле НОВИКОМа увеличилась в полтора раза и достигла 160 млрд рублей, что составляет 22% от общего объема. Банк содействует модернизации технической базы предприятий и реализации масштабных проектов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость активного участия финансовых организаций в решении актуальных задач, стоящих перед энергетическим сектором страны. В качестве показательного примера глава республики привел банк НОВИКОМ, который продуктивно взаимодействует с ведущими компаниями региона.

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал банки наращивать компетенции в области энергетики и совместно развивать топливно-энергетический комплекс.  Была отмечена основополагающая роль ТЭК в экономике страны, что закреплено в Энергетической стратегии России до 2050 года. Министр также высоко отметил деятельность НОВИКОМа в качестве стратегического партнера отрасли.

В деловом завтраке также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупных промышленных предприятий ТЭК и делегации Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Йемена.

Международный электроэнергетический форум "Энергопром" прошел в Казани с 1 по 3 апреля. Ключевое событие энергетической отрасли объединило представителей промышленности, бизнеса и органов власти. На форуме обсудили  перспективы развития отечественной энергетики и вопросы финансирования отраслевых проектов. НОВИКОМ выступил генеральным партнером мероприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3