Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном

Сбер объявил о старте продаж AI-монет "Открытый космос" с NFC-токеном — их выпуск приурочен к Неделе космоса, на которой банк выступает в качестве ГигаПартнёра мероприятия. К этому событию Сбербанком, АО ГОЗНАК и госкорпорацией "Роскосмос" был совместно подготовлен специальный выпуск серебряной юбилейной монеты "Открытый космос". В ближайшие недели отдельная партия монет отправится на орбиту, на МКС — после полёта они станут особо ценными сувенирами, которые также станут доступны для приобретения.
Монета выполнена из серебра 925 пробы. Дизайн реверса создан нейросетью Сбера Kandinsky. Алгоритм сгенерировал изображение космонавта с открытым взглядом на мир. Нейросеть перебрала множество концепций и остановилась на метафоре героя-первооткрывателя: человек в открытом космосе, который стремится к неизведанному. При работе с формой, текстурами и цветом Kandinsky использовал градиенты глубоких синих и черных тонов и добавил яркие акценты. В итоге каждый элемент монеты складывается в историю о том, как технологии меняют жизнь и дают новые возможности.
Дизайн упаковки тоже подсказан Kandinsky: сдержанная монохромная гамма (игра черного и белого) хорошо рифмуется с металлом монеты. Яркий цветовой акцент сделан только на фигуре космонавта и иллюминаторе, в который он смотрит.
Каждая монета сопровождается уникальным NFC-токеном. В результате покупатель получает не только саму монету, но и цифровой ключ, который является дополнением коллекции. Для коллекционеров и тех, кто следит за технологическими трендами, такой гибрид становится артефактом нового поколения.
Тираж монеты — 7 тыс. экземпляров, они поступят в 1050 отделений Сбера по всей России.
Неделя космоса в России проходит с 6 по 12 апреля при поддержке Сбера как ГигаПартнера. Событие приурочено к 65-летию первого в истории человечества космического полета Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года.
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.