Взятка в 100 тыс. руб. обернулась 7 годами колонии для двух тольяттинцев

Двое жителей Самарской области получили по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима за попытку дать взятку в размере 100 тыс. руб. должностному лицу исправительного учреждения. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По данным следствия, деньги предлагались должностному лицу из числа руководителей одного из исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области за освобождение осужденного от обязательных работ и покровительство при досмотрах . Сотрудник учреждения отказался от взятки и сообщил о преступлении, после чего фигуранты были задержаны УФСБ.
По решению суда мужчины проведут 7 лет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
