Все больше жителей Самарской области доверяют Программе долгосрочных сбережений

Самарская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии долгосрочных сбережений с государственной поддержкой: с момента запуска программы в 2024 году к ней присоединились более 280 тысяч жителей региона — это больше 9% населения. Объем фактических взносов по договорам с начала 2024 года превысил 17,5 миллиардов рублей.

Устойчивый рост показателей свидетельствует о том, что жители Самарской области все активнее используют государственные инструменты для обеспечения своего финансового будущего. Ключевую роль в этом играет комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности населения.

Важной частью системной работы по развитию финансовой культуры в регионе стал проект "Финансовый десант". В его рамках ведущие специалисты финансово‑налоговой сферы выезжают на предприятия к трудовым коллективам и в доступной форме отвечают на вопросы — от управления личным бюджетом и уплаты налогов до долгосрочных сбережений.

Очередная выездная межведомственная лекция прошла для сотрудников двигателестроительного завода "Металлист‑Самара". Мероприятие объединило экспертов из разных ведомств.

Специалисты УФНС по Самарской области рассказали о возможностях сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", способах его подключения, а также подробно рассмотрел функционал "семейного" доступа. Благодаря этой опции родители несовершеннолетних детей могут оплачивать за них налоги онлайн прямо в своем "Личном кабинете".

Представители министерства финансов Самарской области и банка Дом.РФ подробно ознакомили трудовой коллектив предприятия с программой долгосрочных сбережений, уделяя внимание ее ключевым преимуществам. Например, государственная поддержка предусматривает софинансирование взносов участников программы, возможность ежегодно получать возврат на сумму взносов до 400 000 рублей в год. Также ПДС гарантирует сохранность — внесенные средства и доход от их инвестирования защищены — гарантия распространяется на сумму до 2,8 млн рублей.

В завершение встречи спикеры ответили на все вопросы сотрудников предприятия, помогая разобраться в тонкостях финансовых инструментов и выбрать наиболее подходящие способы накопления.

Программа долгосрочных сбережений и проект "Финансовый десант" наглядно показывают: повышение финансовой грамотности и доступность современных финансовых инструментов помогают жителям Самарской области уверенно строить свое финансовое будущее.