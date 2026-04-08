Елена Будерацкая: экосистема с бесшовной интеграцией эффективнее, чем набор разрозненных решений

Елена Будерацкая, лидер функции Data Governance в Дирекции управления данными ОТП Банка, выступила на панельной дискуссии Дата-саммита 2026 "Вся правда о платформе данных: статика или пластичность", где рассказала о внедрении цифровых экосистем. В обсуждении также приняли участие ведущие игроки рынка.

Спикер отметила, что бизнес должен исходить из собственных задач при выборе технологий, поскольку новые решения появляются практически ежедневно и нужно четко понимать цель их внедрения. И честно задать вопросы: для чего мне это необходимо и что я хочу получить для моей компании. В текущих реалиях, если компания работает с большими данными и хочет оставаться конкурентоспособной, то без современных платформ уже не обойтись.

"Платформа данных — это не просто программное решение, которое кто-то поставляет и устанавливает. На нее нужно смотреть с точки зрения пользователя и его ожиданий. В первую очередь, ему необходимо, чтобы данные были корректными и находились в одном месте, и было понятно, что это за данные, чтобы на их основе можно было принимать решения и использовать их в других процессах. При этом пользователю хотелось бы, чтобы работать с этими данными было просто и удобно", — поделилась Елена Будерацкая.

Однако, по ее словам, уже недостаточно внедрить отдельную дорогую технологию. Необходима целостная экосистема, которую невозможно выстроить без культуры работы с данными в компании, data governance, а также чётких процессов и фреймворков. При этом не имеет принципиального значения, реализуется ПО внутри компании или с привлечением вендоров.

В завершение спикер подчеркнула, что у производителей платформ всегда остаются пробелы, которые компаниям приходится закрывать самостоятельно. Однако сейчас ведущие вендоры разрабатывают не просто отдельные решения, а создают из них экосистему. Такой подход дает лучший результат, поскольку в сочетании с бесшовной интеграцией работает эффективнее, чем набор разрозненных инструментов.